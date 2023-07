Bűnügy-kábítószer

Kokain-botrány: az amerikai titkosszolgálatnak nehéz lesz megtalálni a tettest

Egy amerikai laboratóriumi vizsgálat szerdán megerősítette az első megállapításokat, miszerint a Fehér Házban a hétvégén talált por valóban kokain volt. A Secret Service és az FBI vizsgálja, hogyan került a drog a nyugati szárnyba, de egyes tisztviselők szerint ez talán soha nem derül ki.



A Secret Service egyenruhás tisztjei vasárnap egy "kis, cipzáras zacskót" találtak egy elektronikai tárolószekrényben. A benne lévő fehér por miatt evakuálták a Fehér Házat, amíg a helyszíni vizsgálat ki nem mutatta, hogy kokainról van szó. Egy későbbi laboratóriumi vizsgálat megerősítette az eredményt - mondta az NBC Newsnak egy "a vizsgálatot ismerő tisztviselő".



A Politico is idézett egy, a vizsgálatot ismerő tisztviselőt, aki szerint "nagyon nehéz" lesz megtalálni a tasak tulajdonosát, tekintettel arra, hogy azt "nem biztos, hogy egyetlen térfigyelő kamera is rögzítette", és hogy a szekrény olyan területen volt, amelyet a Fehér Ház személyzete és a látogatók is gyakran használnak.



"Ez kicsit egy átjáró. Az emberek állandóan arra járnak" - mondta a névtelenül nyilatkozó tisztviselő. A Politico a területet "nagy forgalmúnak" nevezte.



Joe Biden elnök és családja Camp Davidben tartózkodott a hétvégén - közölte újságírókkal Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára. Biden tájékoztatást kapott az incidensről, amelyet a Secret Service és az FBI vizsgál.



A kokain az Egyesült Államokban a II. jegyzékben szereplő kábítószer, orvosi recept nélkül illegális a birtoklása. Biden fiának, Hunternek is ez volt a drogja, aki egy nemrégiben megjelent memoárjában beismerte függőségét, miután egy delaware-i javítóműhelyben elhagyott laptopján videófelvételt találtak róla.