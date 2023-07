Vatikán

Ferenc pápa elrendelte napjaink keresztény mártírjainak összeírását

A Krisztus és az Evangélium tanúsításáért életüket áldozó mártírok száma magasabb a mostani időkben, mint a kereszténység első évszázadaiban - írta Ferenc pápa a szerdán kiadott dokumentumban, melyben elrendelte az utóbbi negyed évszázadban meghalt mártírok összeírását.



Ferenc pápa külön bizottságot állított fel a szentté avatásért felelős vatikáni hivatalon belül.



Az Új mártírok - a hit tanúsítói elnevezésű munkacsoport feladata azoknak az összeírása, akiknek vérét ontották Krisztus és az Evangélium tanúsítása miatt az utóbbi negyed évszázadban. A pápai dokumentum hangsúlyozza, hogy a katalógusszerű munka nem kizárólag a katolikus mártírokra vonatkozik.



Ferenc pápa rendelkezése szerint a mai kor mártírjainak összeírása felkészülésnek számít a 2025-ös jubileumi szent évre.



"A vértanúk minden korban jelen voltak az egyház életében (..) korunkban többen vannak, mint az első évszázadokban: püspökök, papok, szerzetesnők és szerzetesek, világiak és családjaik, akik a világ különböző országaiban, életük feláldozásával a szeretet legfelsőbb fokáról tettek tanúbizonyságot" - írta Ferenc pápa.



Hozzátette: korunkban a keresztények még a legveszélyesebb helyzetekben sem mondanak le az őket egybeforrasztó keresztség életerejének tanúsításáról.



"Nincsenek kevesen azok, akik az őket fenyegető veszélyek tudatában, hitüket gyakorolják, vagy részt vesznek a vasárnapi oltáriszentségen. Másokat akkor ölnek meg, miközben erőfeszítéssel azon dolgoznak, hogy a szegények életét segítsék szeretetben, gondozzák a társadalom által kitaszított embereket, a béke adományát és a megbocsátás erejét szorgalmazzák. Mások a történelmi forrongások csendes áldozatai, egyének vagy csoportok. Mindannyiuknak nagy adóssággal tartozunk, és nem felejthetjük el őket" - hangsúlyozta Ferenc pápa.



Az egyházfő által felállított bizottságnak az egyháztól hivatalosan elismert keresztény mártírok mellett, a kevésbé ismert vagy mostanáig névtelen mártírokat is fel kell kutatnia a helyi egyházak, keresztény közösségek és más intézmények segítségével.



A bizottság élére Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa került. Az alelnök Andrea Ricciardi történész professzor, a Szent Egyed közösség alapítója lett, a bizottság titkári feladatait pedig Marco Gnavi plébános látja el, aki már 2000-ben is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A tizennégy tagú munkacsoportban több fejlődő világbeli pap is helyet kapott.