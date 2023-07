Románia

A román kormánypártok népszerűségének további csökkenését mutatja egy friss felmérés

Továbbra is a PSD kapná a legtöbb voksot, ha vasárnap rendeznének parlamenti választást Romániában, de már csak a szavazatok 28,7 százalékára számíthat. 2023.07.05 23:30 MTI

A Romániában kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) és a - néppárti (EPP) tagsággal rendelkező - Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűségének további csökkenését, illetve az ellenzéki pártok erősödését mutatja egy friss felmérés, amelyet szerdán ismertetett a bukaresti sajtó.



Az INSCOP közvéleménykutató júniusban rögzített adatsora szerint továbbra is a PSD kapná a legtöbb voksot, ha vasárnap rendeznének parlamenti választást Romániában, de már csak a szavazatok 28,7 százalékára számíthat, a két évvel ezelőtti 30,2, illetve a kormányra lépése előtt (2021 októberében), még ellenzéki pártként mért 36,6 százalékos támogatottságához képest.



A 2020-as parlamenti választások óta folyamatosan kormányon lévő PNL népszerűségét most 18 százalékra mérték, ami több mint nyolc százalékpontos csökkenést jelent 2021 júniusához képest (26,6 százalék).



A választások utáni jobbközép koalícióban a PNL-lel és az RMDSZ-szel együtt kormányt alakító, majd 2021 őszén ellenzékbe vonult Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) idén fokozatosan erősödött, és a télen mért 9,3 százalékos mélypontról júniusig 12,7 százalékig emelkedett a támogatottsága, ez azonban még mindig elmarad a két évvel ezelőtti - még kormánypártként mért - 13,2 százaléktól.



Bár az eltelt két évben erősen hullámzó értékeket mutatott, a mindvégig ellenzékben lévő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) összeségében jelentős erősödő tendenciát mutatott, és 20,1 százalékos támogatottságával jelenleg is a második legnépszerűbb pártnak számít a PSD után. Két évvel ezelőtt a többi parlamenti párt által szélsőségesnek bélyegzett AUR még 14,2 százalékon állt, miután 2020 decemberében sokakat az is meglepett, hogy a voksok 9 százalékát megszerezve parlamenti képviselethez jutott.



Az adatsort közösségi oldalán közlő Remus Stefureac INSCOP-igazgató úgy értékelte: szoros küzdelemre lehet számítani a 2024-es választási évben. A politológus szerint ebben a helyzetben "életbevágó", hogy a pártok felismerjék a választókat valóban foglalkoztató témákat, "felelősen, tisztességgel" kommunikáljanak, és minél kevesebb teret engedjenek a "féktelen populizmusnak".



Az utóbbi két év politikai tendenciáit elemző INSCOP-igazgató bejegyzésében nem ismertette a júniusi felmérésnek az RMDSZ támogatottságáról szóló adatait.



Romániában 2024-ben európai parlamenti, helyhatósági, parlamenti és elnökválasztást is rendeznek.