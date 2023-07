Hosszú órákig lógtak fejjel lefelé a hullámvasút utasai, a tűzoltók mentették meg őket - videó

Egy crandoni fesztiválon elakadt a hullámvasút, pont abban a kanyarban, ahol a kocsik fejjel lefelé mennek, a hullámvasút utasai pedig fejjel lefelé lógtak, amíg ki nem mentették őket. Ez azonban órákig eltartott.



A mentést vezénylő tűzoltóparancsnok azt mondta, a hullámvasút egy "mechanikai meghibásodás" miatt akadt el, de miután fejjel lefelé lógtak benne az utasok, körülményes volt a mentés.



Az első utast végül két órával a tűzoltók megérkezése után sikerült kiszabadítani, az utolsót másfél órával ezután - írja a 444.hu.



A hatóságok közleménye szerint kilenc embert kellett ellátni, egy embert pedig mentőautóval szállítottak egy közeli kórházba.

