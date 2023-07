Elképesztő!

Félmillió euró értékű ámbrát talált egy patológus egy elpusztult bálna emésztőrendszerében

Félmillió eurót (188 millió forintot) érő "lebegő aranyat", azaz ámbrát talált egy patológus a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma partjainál elpusztult bálna boncolásakor a tengeri emlős bélrendszerében - írta kedden a The Guardian online kiadása.



A boncolást végző Antonio Fernández Rodríguez, a Las Palmas-i Egyetem állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági intézetének vezetője arra gyanakodott, hogy a partra vetődött bálna emésztési problémák miatt pusztulhatott el. Az állat bélrendszerét feltárva találta meg az 50-60 cm átmérőjű, 9,5 kilogramm súlyú követ.



A szürke borostyán, vagyis az ámbra egy ritka anyag, amelyet gyakran lebegő aranyként is emlegetnek, és évszázadok óta a parfümkészítők "Szent Grálja". A példány, amit Fernández megtalált, akár félmillió eurót is érhet.



Az ámbra eredetét a 19. század elején kezdődött nagyüzemi bálnavadászat fejtette meg. Az ámbra ugyanis az ámbráscetek emésztőrendszerében keletkezik: az általuk fogyasztott tintahal egy részét nem tudják megemészteni, és kihányják, de előfordul, hogy az éles darabok ellen a bélfal által kiválasztott védőanyag az évek során ámbrává érik a cet emésztőrendszerében.



Ha az ámbra természetes úton távozik az állat szervezetéből, a víz felszínén lebeg, ezért nevezik lebegő aranynak, de az is előfordul, hogy túl nagyra nő, károsítja az állat bélrendszerét, és ezzel megöli a bálnát.



Az ámbra olyan szagtalan alkoholt tartalmaz, amely meghosszabbítja az illatok élettartamát, ezért a parfümkészítők előszeretettel használják alkotásaikhoz.



Fernández szerint az ámbra miatti szepszis okozhatta a bálna pusztulását.



Az egyetemi intézet most vásárlót keres a ritkaságra. Mint Fernández elmondta: reméli, hogy a bálnában talált "kincs" ahhoz a helyhez tartozik, ahol találták, vagyis La Palmához, mivel a 2021-es vulkánkitörés károsultjainak szánnák az összeget.



A katasztrófa több mint 800 millió eurós kárt okozott, több száz házat és üzletet pusztított el.