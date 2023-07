Több járókelőt megsebesített egy merénylő Tel-Avivban

Nyolc járókelőt megsebesített egy gázoló, majd késelő merénylő Tel-Avivban kedd délben. A támadót a helyszínen agyonlőtték - jelentette a helyi média az izraeli rendőrség közlései alapján.



Az elkövető Tel-Avivban, a Pinhasz Rózen utcában felhajtott a járdára és a kerékpársávba, ahol előbb elgázolta az ott tartózkodókat, majd autójából kiszállva késsel támadt rájuk. Egy fegyveres civil ekkor agyonlőtte.



A merényletben nyolcan sebesültek meg, hárman súlyosan, ketten közepesen, hárman pedig könnyebben. A tel-avivi rendőrség szerint a támadó egyedül volt, de átvizsgálják a környéket esetleges társak után kutatva.



A támadót megnevezték: a huszonhárom éves Hasszin Khalila volt, aki palesztin területen, Ciszjordánia déli részén, a Hebron melletti asz-Szamuban él, és gyógykezelésére kapott belépési engedélyt Izraelbe.



A ciszjordániai Dzsenínben hétfő óta izraeli katonai razzia zajlik palesztin fegyveresek ellen. Hazem Kasszem, a másik palesztin területet, a Gázai övezetet irányító, szélsőséges Hamász szervezet szóvivője "hősies hadműveletnek" nevezte a tel-avivi merényletet, és azt mondta, hogy ez "az első válasz a dzseníni menekülttáborban népünk ellen elkövetett megszállás bűneire".

Sharing CCTV video of today's Tel-Aviv terror attack: Palestinian with medical permit enters Israel, carries out car-ramming and stabbing. 5 civilians injured, 3 in ramming, 2 in stabbing. Perpetrator shot by armed civilian. pic.twitter.com/Nft4GvH0J7