Texasban többen meghaltak egy nyári fesztiválon egy újabb lövöldözésben

Texas államban egy helyi fesztiválon hárman meghaltak és nyolcan megsebesültek egy lövöldözésben hétfő éjszaka.



Fort Worth rendőrsége kedden közölte, hogy a város délnyugati, Como negyedének fesztiválhelyszínén a programok lezárását követően történt az incidens, amelynek nyomán gyanúsítottat egyelőre nem tudták őrizetbe venni és azt sem tudták pontosan megállapítani, hogy hány ember volt érintett a lövöldözésben.



Szintén hétfő este egy félautomata puskával felfegyverzett férfi nyitott tüzet Philadelphia utcáin, öt embert megölt és két gyereket megsebesített.



A nagyváros rendőri vezetője sajtótájékoztatón elmondta, hogy a délnyugati, Kingsessing negyedben kezdett lövöldözni a golyóálló mellényt viselő tettes, aki tűzpárbajba keveredett a kiérkező rendőrökkel, mielőtt megadta magát. A hatóság egy másik férfit is őrizetbe vett, mert a gyanú szerint viszonozta a lövéseket. Az eset hátterét egyelőre nem közölték.



Vasárnap hajnalban Baltimore-ban hasonló lövöldözésben ketten haltak meg és 30-an megsebesültek. A keleti parti nagyváros egyik kerületének évente megtartott utcabálján tört ki erőszak. A rendőrség hétfőn azt közölte, hogy gyanúsítottként legalább két embert keres.

#Philadelphia should be trending for #July4th but is trending for America's latest mass shooting. A 40 yr old man in a bulletproof vest with an AR 15, hand guns, ammo, and police scanner shot up a Kingsessing neighborhood, killing 5, wounding 2. When does the #GunViolence end? pic.twitter.com/NsuJBOEru6