Háború

Már Moszkvát támadják a drónok - polgármester (videó)

Moszkva volt a célpontja egy kedd reggeli dróntámadási kísérletnek - közölte az orosz főváros polgármestere.



"Mostanáig a támadásokat a légvédelem visszaverte. Az összes észlelt UAV-ot megsemmisítették" - mondta Szergej Szobjanyin közleményében.



A polgármester megjegyezte, hogy nem voltak áldozatok, és hogy a mentőszolgálatok dolgoznak a városhoz tartozó Novaja Moszkva és a környező Moszkvai terület érintett részein.



Az ideiglenes repülési korlátozásokat a fővárosi Vnukovo repülőtér környékén feloldották - mondta Szobjanyin.



Az orosz védelmi minisztérium szerint összesen öt ukrán drón vett részt a kedd kora reggeli támadási kísérletben.



Az érkező UAV-ok közül négyet a légvédelem lelőtte Novaja Moszkva felett, egy másik pedig a Moszkvai terület Odinszovo körzetében zuhant le, miután elektronikus hadviselési megoldással hatástalanították - közölte a minisztérium.



A támadás következtében a földön nem keletkezett kár - tette hozzá.



Korábban a katasztrófavédelem egyik forrása a TASZSZ hírügynökségnek azt mondta, hogy két beérkező drónt Moszkva külterületén, egy másikat pedig a fővárostól délnyugatra fekvő Kaluga régióban fogtak el.



"Az előzetes adatok szerint három drón tartott Moszkva felé... Kettőt Új-Moszkvánál, egyet pedig a Kalugai régióban sikerült rádióelektronikai harci eszközökkel megbénítani" - mondta a forrás a TASZSZ-nek.



A Moszkva külvárosában elfogott két drón törmelékei a Vnukovo repülőtértől mintegy 5 kilométerre lévő Valuevo település közelében lévő nyílt mezőre hullottak - közölte egy másik forrás a RIA Novosztyival.



A repülőtér honlapja szerint legalább tíz, Vnukovóba tartó reggeli járatot átirányítottak a főváros másik fő repülőterére, a Szeremetyjevóra és a Domogyedovóra.



Több szemtanú arról számolt be, hogy helyi idő szerint reggel 6 óra körül legalább két robbanást hallottak a Novaja Moszkva térségében, miközben több Telegram-csatorna is megosztott videókat a levegőben szálló füstről.



Két héttel ezelőtt az orosz hadsereg meghiúsított egy ukrán támadást Moszkva környékén, amelyben három repülőgép típusú drón vett részt. A régió létesítményei elleni "terrortámadás" nem járt se áldozatokkal, se károkkal, mivel az UAV-okat fülön csípték és lezuhantak - közölte a védelmi minisztérium.



Ukrajna már korábban is megpróbált célpontokat támadni Moszkva régiójában és magában a fővárosban. A múlt hónapban az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy Kijev nyolc drónnal indított támadást Moszkva ellen, amelyeket vagy lelőtt a légvédelem, vagy megbénítiott az elektronikus hadviselés. A támadás több lakóépületet megrongált, de nem okozott súlyos sérüléseket.