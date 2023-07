Illegális bevándorlás

Europol: szíriai embercsempészek csoportját állítottak elő Spanyolországban

A 2017 óta működő bűnözői hálózat tagjai a migránscsempészet mellett más illegális tevékenységben is részt vettek, egyebek mellett kábítószerrel és lőfegyverekkel kereskedtek. 2023.07.04 MTI

Előállítottak 15 szíriai embercsempészt Spanyolországban, a bűnözői csoport szíriaiakat utaztatott illegálisan Szudánon, Líbián és Algérián keresztül az Európai Unióba - tájékoztatott az EU hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol kedden.



Az uniós szervezet közleménye szerint a nyomozás rávilágított, hogy a 2017 óta működő bűnözői hálózat tagjai a migránscsempészet mellett más illegális tevékenységben is részt vettek, egyebek mellett kábítószerrel és lőfegyverekkel kereskedtek.



A csoport szokatlanul hosszú és költséges útvonalon csempészte Szíriából az illegális migránsokat, akiket Szudánon vagy az Egyesült Arab Emírségeken keresztül vitték Líbiába, onnan Algériába, majd a Földközi-tengeren keresztül Európába hajóztatták őket. A legtöbb embert a Földközi-tenger nyugati medencéjében kialakult migrációs útvonalon keresztül, nagy sebességű motorcsónakokon vitték Spanyolországba, de voltak, akiket Törökországon át Görögországba szállítottak, és onnan segítették eljutásukat a célországok egyikébe, köztük Franciaországba, Belgiumba, Németországba vagy Norvégiába.



A gyanúsítottak legalább 200 ember Európába jutását segítették a ritkán használt afrikai migrációs útvonalon. Egy-egy migránstól akár húszezer eurót is elkértek a szolgáltatásért. Ezért az összegért cserébe a bűnözők a teljes utazást megszervezték, aminek része volt a szárazföldi utazás mellett a repülő- vagy hajóút, a hamis személyazonossági és egyéb hivatalos papírok beszerzése, a szállás és az Európán belüli utazás is.



A nemzetközi összefogással megvalósult művelet során a bűnözői csoport 15 tagját előállították, két motorcsónakot, hat gépjárművet, elektronikai és kommunikációs eszközöket, köztük 42 mobiltelefont és két műholdas telefont, kábítószert, nagy mennyiségű üzemanyagot, több mint 500 ezer euró (mintegy 200 millió forint) készpénzt és hamis iratokat foglaltak le - tájékoztatott az Europol.