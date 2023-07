Ukrajnai háború

Zelenszkij méltatta hazája légvédelmi csapatait, és megköszönte Németország segítségét

Méltatta hazája légvédelmi csapatainak teljesítményét Volodomir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóbeszédében, Németországnak pedig ismét külön megköszönte, hogy segített fejleszteni Ukrajna légvédelmét.



A légvédelmi rakétaelhárító csapatok szakmai ünnepnapján Zelenszkij elmondta, hogy a háború tavaly februári kezdete óta több mint 180 orosz repülőgépet, 130 helikoptert, több mint ezer robotrepülőgépet, továbbá több mint 1600 különböző típusú drónt lőttek le. Hozzátette, hogy a légvédelem ezzel életek ezreit és több száz kritikus infrastrukturális létesítményt mentett meg.



Azt a berlini közlést is megerősítette, hogy hétfőn Olaf Scholz német kancellárral folytatott telefonbeszélgetésében megköszönte neki, hogy "nagyon erőteljes módon" segített Ukrajna légvédelmében.



"A kiváló német IRIS-T típusú (légvédelmi) rendszerek nagyon hatékonynak bizonyultak az égboltunk védelmében" - hangoztatta az elnök. "Rendelkezünk továbbá nagyon hatékony amerikai Patriot légvédelmi rendszerekkel is, amelyeket Németországtól kaptunk. Ukrajna hálás értük, csakúgy mint a többi létfontosságú segítségért!"



Zelenszkij megismételte, hogy az országnak sokkal több segítségre van szüksége a Nyugattól, hogy megvédje magát. "Sajnos, országunk nem rendelkezik elég jó minőségű légvédelmi rendszerrel ahhoz, hogy megvédje egész területét, és megsemmisítsen minden ellenséges célpontot" - hangoztatta.



Szólt arról is, hogy Moszkva kihasználja ezt a gyengeséget: hétfőn például Oroszország drónnal csapást mért lakóépületekre és egy titkosszolgálati épületre az északkeleti Szumi városában.



Az államfő megismételte azt a célját, hogy Ukrajna legyen az orosz támadások elleni európai rakétavédelmi pajzs bázisa. "Ez abszolút szükséges és abszolút lehetséges". Úgy vélte: "Oroszország csak akkor próbál majd rátámadni Európára, ha bármiféle biztonsági bizonytalanságot lát".