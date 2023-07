Románia

Lemondott Eduard Hellvig, a Román Hírszerző Szolgálat vezetője

Lemondott a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatói tisztségéről Eduard Hellvig, aki 2015 óta állt a belföldi hírszerzés élén.



Hellvig rövid sajtónyilatkozatban hétfőn jelentette be távozását, arra hivatkozva, hogy teljesültek a szolgálat átszervezésével, korszerűsítésével kapcsolatos célkitűzései, szerinte nyolcéves mandátuma idején az SRI egy hatékony, a kommunista Securitate örökségével végleg szakító, regionálisan átszervezett, nemzetközi partnereivel kiválóan együttműködő szolgálattá alakult.



Felidézte, hogy mandátuma idején az SRI átadta az összes, a kommunista titkosszolgálattól örökölt iratot a román átvilágítási testület, a Securitate Irattárát Tanulmányozó Országos Tanácsnak (CNSAS). Megjegyezte: azt remélte, hogy más állami szervek is követni fogják példáját.



A távozó SRI-igazgató szerint "hibás gyakorlat", hogy Romániában a tisztségben lévők többsége a végsőkig ragaszkodik a hatalomhoz, és adott esetben csak kényszer hatására mond le róla. Úgy vélekedett: a demokrácia szempontjából is "egészségesebb", ha az SRI-igazgató megbízatása, akinél "jelentős mennyiségű kényes információ gyűlik fel", záros időtartamú.



Eduard Hellviget, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt alelnökét és európai parlamenti képviselőjét az akkor - a PNL éléről - frissen államfővé választott Klaus Iohannis államfő javaslatára 2015 februárjában választotta meg az SRI igazgatójává a kétkamarás román parlament.



Az elnök hétfőn közleményben tudatta, hogy "tudomásul vette" az igazgató lemondását, ugyanakkor elismeréssel írt arról, hogy Hellvig irányítása alatt a román hírszerzés "visszanyerte hitelét" és a hatalmi ágak szétválasztásának demokratikus elvét, valamint az alkotmányos korlátokat tiszteletben tartó, korszerű nemzetbiztonsági intézménnyé vált.



Klaus Iohannis államfő a Románia Csillaga érdemrend parancsnoki fokozatával tüntette ki Eduard Hellviget. Az erről szóló - a szociáldemokrata Marcel Ciolacu miniszterelnök által ellenjegyzett - elnöki rendelet hétfőn jelent meg a hivatalos közlönyben.