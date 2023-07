Állati

Szembeszállt a kecskéit kergető medvével egy asszony Romániában

A Buzau megyei asszony arra lett figyelmes, hogy kertjében egy hatalmas medve üldözi a kecskéit. A nő azonban a menekülés helyett úgy döntött, cselekszik. 2023.07.03 10:42 ma.hu

A Mânzălești község Plavățu nevű falujában élő asszony fényes nappal látta meg a medvét a kertjében. Arra lett figyelmes, hogy a kecskéi futva közelednek, aztán meglátta a nyomukban rohanó medvét is - írja a Maszol.ro.



Az asszony a menekülés helyett azonban elengedte a láncon tartott kutyát és kiáltozva elindult a medve felé. A vadállat a felé tartó kutyát és asszonyt meglátva megtorpant, két lábra emelkedett, majd végül elmenekült.



Elmondása szerint a medve úgy jutott be a kertbe, hogy rést feszített a fémkerítésen.



A lap beszámolójából az is kiderült, hogy a nő egyedül él, a férje Olaszországban dolgozik. A hírekből már korábban hallotta, hogy a medvék egyre gyakrabban törnek be a környező falvakba élelem után kutatva, és hogy az elmúlt két hónapban több tucat kecskét és juhot marcangoltak szét.



Az asszonynak volt annyi lélekjelenléte, hogy telefonjával elkezdte rögzíteni a történteket, amikor meglátta a medvét. A felvételt a saját Facebook-oldalán is megosztotta. Bejegyzéséhez több hozzászólás érkezett, amelyekben sokan dicsérték a bátorságát. De voltak, akik szerint nem volt jó ötlet a saját testi épségét kockáztatni.