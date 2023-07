"Allah akbar!"-t kiáltoznak a migránsok, akik felforgatják Franciaországot - írta a Magyar Nemzet online vasárnap.



Több mint 1300 embert vettek őrizetbe Franciaországban szombaton éjjel, a társadalmi nyugtalanság ötödik napján. Országszerte mintegy 45 ezer rendőrt vezényeltek ki, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy megfékezze a feldühödött tüntetőket. A tiltakozók és a rendőrök összecsaptak Marseille városában, ahol a leghevesebb utcai harcokra került sor - áll a cikkben.



A lap emlékeztet arra, a zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben kedd reggel egy rendőr agyonlőtt egy 17 éves fiút, az algériai származású Nahel M.-et, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor.



A francia városokban kialakult káoszért leginkább a bevándorlókat hibáztatják, akik gyújtogatnak és üzleteket fosztanak ki, de az is előfordul, hogy lövöldözni kezdenek - írták.



A közösségi médiában olyan megjegyzések terjednek, mint hogy "Franciaország úgy döntött, hogy nem finanszírozza a rendőrséget, és beengedi a migránsok millióit. Most mindenhol káosz van, és egyetlen üzlet sincs biztonságban!" - tették hozzá.



A cikk idéz egy Twitter-bejegyzést, amely szerint a bevándorlócsoportok azt kiáltozzák, hogy Allah akbar! (Allah a leghatalmasabb), miközben tönkreteszik Franciaországot. Rendőröket és járművezetőket lincselnek meg, akik a kötelességüket teljesítik - írja a felhasználó.



Az agresszív migránsokról készült felvételek közül az egyik arról tanúskodik, hogy a randalírozó tömeg kirángat egy franciát a teherautójából, majd rugdosni kezdik.



Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő eközben a lengyel városok nyugalmáról tett közzé egy videót, felhívva a figyelmet az európai határok védelmének fontosságára. A felvételen a tüntetők által felperzselt Franciaországot állítja szembe a lengyel városok, mint Krakkó és Varsó nyugalmával. Az időzítés nem véletlen, hiszen az Európai Unió tagállamai Lengyelországot és Magyarországot hibáztatják az új migrációs paktum, vagyis még több bevándorló beengedésének elutasításáért - írta a Magyar Nemzet.

I$!am is not a human religion but it is a community of violent, cruel, diabolical, Radical zombies who perform violent demonstrations with slogans of Allah-Hu-Akbar,



peace loving people all over the world are troubled by them. France is burning in riots. #FranceRiots pic.twitter.com/BIlK1LxO4f