Illegális bevándorlás

Szakértő: Franciaországban a bevándorlás utcai zavargásokhoz vezet

Franciaországban a bevándorlás utcai zavargásokhoz vezet - erről beszélt Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet szakértője az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni Híradójában.



A szakember elmondta: Franciaországban az elmúlt évtizedekben többször előfordultak a mostanihoz hasonló utcai felkelések, amelyekben zömmel olyan bevándorló hátterű fiatalok vettek részt, akik nem illeszkedtek be a társadalomba, nem járnak iskolába, nincs munkájuk, utcai megmozdulásokon keresik az igazukat.



A második-harmadik generációs bevándorlók beilleszkedése is nehéz, az elmúlt években érkezetteké pedig még nehezebb - mutatott rá Marsai Viktor, aki szerint Franciaországban az ismétlődő utcai felkelések mutatják, milyen nagy probléma a migráció, a bevándorlók társadalmi integrációja.



Arra a kérdésre, hogy mit eredményezne a brüsszeli bizottság által tervezett kötelező migránskvóta, a szakértő azt mondta: ha a tervezet megvalósul, akkor meredeken megnő az EU külső határain a menekültkérelmek, eljárások száma.



Magyarország déli határán már tavaly is több mint negyedmillió illegális belépési kísérlet történt, ami több mint százezer illegális migránst jelent. Ennyi menekültügyi eljárás lefolytatására nem képesek az uniós tagállamok - mondta Marsai Viktor az M1 aktuális csatornán.



A franciaországi zavargások azután kezdődtek, hogy Nanterre-ben kedden egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, mert ellenállt a közúti ellenőrzésnél. A francia belügyminisztérium adatai szerint a zavargások résztvevői csak péntek éjjel több tucatszor támadtak rendőrkapitányságokra, rendőrőrsökre, csendőrségi laktanyákra, megsebesítettek 79 rendőrt, csendőrt, felgyújtottak, megrongáltak mintegy 1350 járművet és 266 épületet, köztük 26 városházát és 24 iskolát.