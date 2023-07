Ukrajnai háború

Ukrán külügyminiszter: Európa öngyilkossága lenne, ha nem veszik fel Ukrajnát a NATO-ba

Európa öngyilkosságával lenne egyenlő, ha Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz az Oroszországgal vívott háború után - mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.



Az ukrán diplomácia vezetője arra a felvetésre, hogy ismét megjelentek Nyugaton az ukrán győzelemben kételkedő hangok, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az idő Vlagyimir Putyin orosz elnök kezére játszik, mert több katonája van, mint Ukrajnának, kijelentette: megelégelte már, hogy ellentmondjon az ilyen "értelmetlen érveknek".



Kifejtette, hogy már a hazája elleni orosz támadás elején is voltak, akik azt mondták, hogy Ukrajna vesztésre ítéltetett, és amikor sikereket arattak a csatatéren, ezek a hangok elhalkultak, de mindig újra felerősödtek.



Mint mondta, "ez az egész csak blabla, ezek az emberek azért beszélnek, hogy beszéljenek, hogy a saját narratívájukat erőltessék, miközben mi a győzelemhez vezető úton járunk".



Dmitro Kuleba nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin szövetségesének tekinti-e Orbán Viktort, és hozzátette: reméli, hogy a magyar miniszterelnök továbbra is az EU és a NATO szövetségese marad.



Ugyanakkor Orbán Viktor hivatalában és a Kremlben "nagyon hasonló a politikai felfogás" - jegyezte meg.



A közelgő vilniusi NATO-csúcsról és az ukrán csatlakozás ügye körüli vitákról elmondta: "hiba", hogy a NATO-tagországok vezetői azt gondolják, hogy Ukrajna felvétele a szövetségbe újabb háborúhoz vezet. Ezzel szemben a helyzet az, hogy "Oroszország soha többé nem mer majd megtámadni minket, ha egyszer a NATO tagja leszünk", és Ukrajna a szövetség részeként kiveszi majd a részét az orosz fenyegetéstől tartó tagállamok védelmének megerősítéséből is. Ezekben az országokban nem német, hanem ukrán csapatok állomásoznak majd - jelentette ki Dmitro Kuleba.



Hozzátette: nem arról van szó, hogy Ukrajnát "most azonnal" fel kell venni a NATO-ba, de "öngyilkosság" lenne Európa számára, ha Ukrajna nem csatlakozhatna a szövetséghez, mert csak így lehet "bezárni az ajtót az Európát és az euroatlanti térséget fenyegető orosz agresszió előtt".