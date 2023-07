Egyelőre nincs gyanúsított a Baltimore-i lövöldözés ügyében - videó

A rendőrségnek egyelőre nincs gyanúsítottja a két halálos áldozatot követelő, 28 sebesülttel járó Baltimore-i lövöldözésben, amely vasárnap kora hajnalban tört ki a keleti parti nagyváros egyik lakónegyedében tartott ünnepségen.



A város rendőrkapitányságának megbízott vezetője sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a tetthely kiterjedt, ezért hosszabb időbe telik, amíg minden nyomot rögzíteni tudnak.



Richard Worley közölte, hogy 9 sebesültet mentők vittek kórházba, míg 20 ember maga jelentkezett, hogy ellássák sebeit. Többségüket már kiengedték a kórházból, de 9 sebesült állapota súlyos, háromé pedig válságos.



Az egyik halálos áldozat, egy 18 éves nő a helyszínen életét vesztette, míg egy 20 éves férfi halálát a kórházban állapították meg.



Szemtanúk, a Baltimore déli részén fekvő Brooklyn Homes lakónegyedben tartott éves utcai ünnepség résztvevői, arról számoltak be, hogy először a tűzijátékoknak tulajdonították a lövések zaját, majd kiderült, hogy valaki vagy valakik tüzet nyitottak a tömegben.



Baltimore polgármestere felelőtlen és gyáva tettnek nevezte a történteket és azt ígérte, hogy az elkövetőket megtalálják. Arra kért mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van a történtekről, jelentkezzen a hatóságoknál.



A fővárostól, Washingtontól mintegy 70 kilométerre északra fekvő Baltimore szövetségi ügyészei a héten erősítették meg határozott szándékukat arra, hogy visszaszorítják az erőszakot a nagyvárosban, ahol idén már majdnem 300 lövöldözés és 130 emberölés történt.



Szintén vasárnap hajnalban Kansas államban egy szórakozóhelyen volt lövöldözés, amelyben hét embert meglőttek, ketten pedig az incidens nyomán kitört pánikban sérültek meg.



Egy héttel korábban a baltimore-i eseményekhez hasonló lövöldözés volt Kansas Cityben és Michigan állam egy kisvárosában, ahol éjszakai összejöveteleken az utcán tört ki erőszak.



Kansas Cityben három ember halt meg és öten megsebesültek, míg a Michigan állambeli Saginaw-ban két halott és tizenkét sebesült volt a lövöldözés tragikus mérlege. A rendőrség ott sem tudott gyanúsítottat őrizetbe venni az eseményeket követően.

