Erőszak

Párizs visszautasította az ENSZ vádjait a francia rendőrség állítólagos rasszizmusáról

A francia külügyminisztérium viszont úgy látja, hogy a "rendfenntartók nagy szakmai hozzáértéssel kezelik a szélsőségesen erőszakos helyzeteket és cselekményeket".

Teljesen megalapozatlannak nevezte pénteken Franciaország az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának vádját, miszerint a francia rendőrség a rasszizmus és a diszkrimináció mélyen gyökerező problémáival küzd.



"A rendfenntartókra vonatkozó rendszerszerű rasszizmus és diszkrimináció minden vádja teljesen megalapozatlan" - írta közleményében a francia külügyminisztérium. "A legutóbbi általános időszakos vizsgálat, amelynek hazánk alávetette magát, ezt bizonyította" - tette hozzá a tárca, amely szerint "Franciaország és rendfenntartó erői elszántan küzdenek a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen. Semmi kétség nem férhet ezen elköteleződésünkhöz" - írták.



Annak kapcsán, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben kedd reggel egy rendőr agyonlőtt egy 17 éves helyi lakost, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor, Ravina Shamdasani, az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának szóvivője pénteken Genfben úgy vélte, "itt az ideje, hogy az ország komolyan foglalkozzon a rasszizmusnak és a faji megkülönböztetésnek a rendőrségen belül mélyen gyökerező problémáival".



A francia külügyminisztérium viszont úgy látja, hogy a "rendfenntartók nagy szakmai hozzáértéssel kezelik a szélsőségesen erőszakos helyzeteket és cselekményeket".



"Az országos rendőrség és a csendőrség erőhasználatát az abszolút szükségesség és az arányosság elvei szigorúan szabályozzák, és ellenőrzik. Az elmúlt napok erőszakos cselekményeiben 249 rendőr sérült meg" - hangsúlyozta a külügyi közlemény.



A lelőtt 17 éves autós halála óta az egymást követő harmadik éjjelen történt elővárosi zavargások miatt ismételten összehívott tárcaközi válságtanácskozás után Élisabeth Borne miniszterelnök bejelentette, hogy péntek éjjel a csendőrség páncélos járműveit is bevetik a 40 ezer rendfenntartó mellett az elővárosokban a rend fenntartására.



A kormányzat azt is jelezte, hogy országszerte elmaradnak a nagyobb kulturális rendezvények és tömegrendezvények a hétvégén annak érdekében, hogy az eredetileg azokat biztosító rendőröket az elővárosokba irányítsák át. A zavargók céltáblájává vált felszíni tömegközlekedési járművek este 9 óra után nem közlekednek az egész országban.



Míg kedden éjjel elsősorban a párizsi régió elővárosaiban történtek zavargások, szerdán és csütörtökön már más nagyvárosokra is átterjedt az erőszak. A rendőrség szerint 492 középületet (iskolákat, polgármesteri hivatalokat, közintézményeket, szociális központokat) és kétezer gépkocsit gyújtottak fel, a tűzoltók 3880 tűzesetet regisztráltak köztereken.



A nanterre-i polgármesteri hivatal eközben bejelentette, hogy a lelőtt fiú, Nahel M. temetését szombaton rendezik meg a városban.