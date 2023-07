Felavatták Európa egyik leghosszabb víz alatti alagútját Lengyelországban - videó

Megnyitották Lengyelországban Európa leghosszabb, 1440 méter hosszú víz alatti alagútját, ami Usedom és Wolin szigetét, valamint Swinoujscie városközpontját köti össze az ország többi részével - tájékoztatott az Európai Bizottság pénteken.



A brüsszeli közlemény kiemelte, hogy a részben uniós forrásokból megvalósult beruházás zökkenőmentes közlekedést tesz lehetővé a helyiek és a látogatók számára, és katalizátora a régió gazdasági fejlődésének.



Közölték: a beruházás fontosságát kiemeli, hogy Swinoujscie lakosai, különösen a Nyugat-Pomeránia régió fővárosában, Szczecinben dolgozók számára a komppal való napi ingázás meglehetősen hosszú és kihívásokkal teli volt. Az alagút ezt az utazást alapvetően változtatja meg, mivel az átkelés mostantól mindössze 2-3 percet vesz igénybe.



Ezenkívül megkönnyíti a Lengyelország és Németország közötti közlekedést, új kilátásokat teremt a befektetések és a munkahelyteremtés szempontjából a régióban. Az összeköttetés javításával az alagút megerősíti a kapcsolatokat Swinoujscie és a szomszédos városok között, elősegítve ezzel a regionális együttműködést - írták.



A közlemény szerint a 2018 júniusában jóváhagyott projekt 162,3 millió euró kohéziós támogatásban részesült, a beruházás teljes költségvetése 191,5 millió euró volt.



Hozzátették: a 2014-2020-as programozási időszakban Lengyelország több mint 78,8 milliárd euró uniós kohéziós támogatásban részesült, amelyből 28,2 milliárd eurót az infrastruktúrával és a környezeti tudatossággal összefüggő programra fordítottak.

🇵🇱 Officials have launched Poland's longest underwater tunnel to link the main parts of the northwestern island city of ?winouj?cie. pic.twitter.com/BBaAQuJdaO