Erőszak

Macron a videojátékokat és a közösségi alkalmazásokat okolja a zavargásokért

Emmanuel Macron francia elnök azt állította, hogy a közösségi médiaplatformok és a videojátékok segítettek az országszerte zajló zavargások szításában, a rendfenntartó erők által egy 17 éves fiatalember halála miatt kirobbant nagy zavargások közepette.



A pénteken a folyamatban lévő zavargások miatt tartott rendkívüli biztonsági értekezletet követően Macron megjegyezte, hogy az elmúlt három éjszaka letartóztatottak mintegy harmada "fiatal vagy nagyon fiatal" volt, ami arra utal, hogy az internet negatív hatással van a gyerekekre és a tizenévesekre.



"A platformok és a hálózatok jelentős szerepet játszanak az elmúlt napok eseményeiben" - mondta a zavargásokról. "Láttuk, hogy ezek - a Snapchat, a TikTok és számos más - olyan helyként szolgálnak, ahol erőszakos összejöveteleket szerveztek, de az erőszak egyfajta utánzása is létezik, ami néhány fiatal számára azt eredményezi, hogy elveszítik a kapcsolatot a valósággal"."



Az elnök hozzátette, hogy a fiatalok azért vonulnak az utcára, hogy eljátsszák "a videojátékokat, amelyek megrészegítették őket", majd arra szólította fel a szülőket, hogy tartsák otthon gyermekeiket.



Korábban Gerald Darmanin belügyminiszter azt mondta, hogy a kormány figyelmeztette a közösségi oldalakat, hogy ne fogadjanak erőszakra való felhívásokat és más, a zavargásokat dicsőítő tartalmakat. Megfogadta, hogy "minden szükséges intézkedést megteszünk, ha tudomást szerzünk arról, hogy a közösségi hálózatok, bárkik is legyenek azok, nem tartják tiszteletben a törvényt". A miniszter elrendelte a tömegközlekedés bizonyos formáinak leállítását is, amelyek a vandálok célpontjává váltak.



A zavargások kedd este törtek ki Párizs Nanterre nevű külvárosában, miután egy rendőr egy közúti ellenőrzés során halálos lövést adott le a 17 éves pizzafutárra, Nahel M.-re. Az érintett rendőrt gyorsan börtönbe zárták, és emberöléssel vádolták meg, miután a tinédzser édesanyja "bosszút" követelt.



A zavargások és a fosztogatások a hét folyamán fokozódtak, és más nagyvárosokra is átterjedtek, köztük a mediterrán Marseille kikötővárosra, ahol a jelentések szerint a zavargók feldúltak egy fegyverboltot. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint több rendőrőrsöt is megtámadtak.



Darmanin pénteken közölte, hogy eddig összesen 917 embert vett őrizetbe a rendőrség, hozzátéve, hogy átlagéletkoruk mindössze 17 év.



A zavargások megfékezésére bevetett mintegy 45 ezer rendőr, a két nagy rendőrszakszervezet a tüntetők "vad hada" elleni fellépést követelte, kijelentve, hogy a rendőrök "háborút" folytatnak a kormány nevében. Figyelmeztettek arra is, hogy a rendfenntartó erők "ellenállássá" válnak, ha a tisztviselők nem tudják helyreállítani a rendet.

Péntek délutánig a zavargók közel 4000 tüzet gyújtottak, több mint 2000 autót semmisítettek meg, és mintegy 500 épületet rongáltak meg Macron szerint, aki az erőszak miatt kénytelen volt korábban hazatérni egy brüsszeli EU-csúcstalálkozóról is.