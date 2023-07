Háború

Zelenszkij szövetségese megtámadta Orbánt

David Arakhamia ukrán parlamenti képviselő, aki Vlagyimir Zelenszkij elnök pártjának frakcióját vezeti a parlamentben, azzal vádolta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy oroszbarát "ügynök" - írta az osztrák média. Orbán az EU Ukrajna-politikájának éles hangú bírálója.



A magyar vezető "ügynök az EU-ban", aki az orosz értékek védelmében dolgozik a blokkban - idézte Arakhamia szavait a Kleine Zeitung. Erre a törvényhozó a liberális képviselőkkel folytatott megbeszélésén került sor az uniós vezetők folyamatban lévő brüsszeli csúcstalálkozójának margóján csütörtökön.



A Kleine Zeitung szerint az ukrán képviselő nem hozott példákat Orbán állítólagos orosz ügynöki tevékenységére, de összességében csalódottságát fejezte ki a magyar vezető viselkedése miatt.



Arakhamia az Európai Parlament liberális frakciója által szervezett rendezvényen vett részt - írta a jelentés. Meghívást kapott Emmanuel Macron francia elnök és Christian Lindner, a német Szabad Demokrata Párt vezetője is.



Az EU vezetői, köztük Orbán Viktor is, a héten Brüsszelben gyűltek össze, hogy több kérdésről, köztük Ukrajna támogatásáról tárgyaljanak. A magyar miniszterelnök a hét elején azzal érvelt, hogy az EU kudarca, hogy nem biztosít békét és jólétet a polgároknak, táplálja a "tiltakozó pártok", például az Alternatíva Németországért (AfD) népszerűségét.



Az Orbán-kormány élesen bírálta az ukrajnai válságra adott európai választ. Azzal érvelt, hogy Kijev felfegyverzése és az Oroszországgal szembeni példátlan gazdasági szankciók bevezetése nem vetett véget az ellenségeskedéseknek, és hatalmas károkat okozott a blokk tagállamainak.



Magyarországnak is kétoldalú vitája van Ukrajnával, miután májusban Kijev "háború támogatójának" bélyegezte az egyik vezető magyar pénzintézetet, az OTP Bankot, amiért az nem volt hajlandó leállítani az oroszországi tevékenységét. A magyar kormány megtorlásképpen blokkolta az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat.



Arakhamia azért utazott a belga fővárosba, hogy találkozzon Janez Lenarcic uniós válságkezelési biztossal, és megvitassa, hogy Brüsszel miként segíthetné országát - a nyilvános nyilatkozatok szerint.