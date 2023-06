EU-csúcs

Zelenszkij: az EU kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat a következő hat hónapban Ukrajnával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli EU-csúcson videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében felszólította az Európai Unió tagországainak állam-, illetve kormányfőit, hogy a következő hat hónapon belül kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.



Uniós diplomaták tájékoztatása szerint az uniós csúcstalálkozón Zelenszkij azt mondta, hogy az elkövetkező hat hónap fontos lesz Európa számára, "történelmi időszak, az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalások megkezdéséhez".



Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az értékek, a tartós béke, valamint az erős és szabad Európa elképzelhetetlen Ukrajna nélkül.



"Készen állunk a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Az Európai Bizottság ajánlásainak végrehajtásában elért előhaladásunkat értékelni kell" - fogalmazott Zelenszkij, majd hozzátette: Ukrajna eltökélt szándéka, hogy teljes mértékben felkészüljön a csatlakozási tárgyalások mielőbbi megkezdésére. "Ennek érdekében mindent meg fogjuk tenni" - tette hozzá.



Az ukrán elnök a Wagner katonai magánhadsereg június 24-i lázadásával és annak elfojtásával kapcsolatban azt mondta, hogy a Vlagyimir Putyin elleni fellépés kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé tette az orosz elnököt. "Azonban látjuk a gyengeségüket is, amelyre nagy szükségünk van" - fogalmazott.



Minél gyengébb Oroszország, és minél jobban tartanak vezetői a lázadásoktól és felkelésektől, annál jobban félnek attól, hogy felingereljék Ukrajnát. Oroszország gyengesége biztonságot jelent mások számára - tette hozzá beszédében Volodimir Zelenszkij.



Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke csütörtök esti sajtótájékoztatóján azt mondta: szeretné, ha az Európai Unió már idén december közepéig megkezdené a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.



Szavai szerint Ukrajna reformtörekvései rendkívüliek, "még háború idején is sőt, különösen a háború idején" - mondta.



"Be kell tartanunk a tárgyalások megkezdésére vonatkozó ígéreteinket. Ha a reformokra vonatkozó kritériumok teljesülnek, reagálnunk kell" - fogalmazott.



A máltai politikus reményét fejezte ki az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését illetően, ugyanis - mint mondta - "optimista" a tagállami vezetőktől hallott nyilatkozatok alapján.