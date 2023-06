Ukrajnai háború

Váratlanul Ukrajnába látogatott Mike Pence volt amerikai alelnök

Előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben Mike Pence volt amerikai alelnök csütörtökön, fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is - ezt maga Pence közölte az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban.



A korábbi alelnök is versenybe száll azért, hogy a republikánus párt jelöltjeként elindulhasson a jövő évi amerikai elnökválasztáson. Június elején indította el az elnökjelöltségért folytatott kampányát, és az ukrán fővárosban adott interjúban kiemelte: kijevi látogatása "megacélozta eltökéltségét, hogy hozzájáruljon a határozott amerikai támogatás sürgetéséhez ukrajnai barátaink és szövetségeseink részére".



Pence az első a republikánus párti elnökjelöltségért induló politikusok között, aki találkozott Zelenszkijjel a kampány során.

