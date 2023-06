Tragédia

Emberi maradványokat találhattak a Titan felszínre hozott törmelékei között

A feltételezett emberi maradványokat az Egyesült Államokban vizsgálják meg, és a roncsokat is alapos elemzésnek vetik alá. 2023.06.29 15:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Valószínűleg emberi maradványok is vannak a Titanic egykori óceánjáró roncsánál június 18-án szerencsétlenül járt merülőhajó, a Titan felszínre hozott törmelékei között - közölte szerdán az amerikai parti őrség.



A Titan fellelt darabjait 3658 méter mélyről, az Atlanti-óceán fenekéről gyűjtötték össze, és szállították az új-fundlandi St. John's-ba. A maradványokat a Titanictól mintegy 488 méterre találták meg.



A Titan turisztikai rendeltetésű merülőhajó, fedélzetén öt utassal, a Titanic roncsához akart leereszkedni az óceán mélyére, amikor a rá nehezedő víz súlya alatt összeroppant. A fedélzeten utazott a merülést szervező OceanGate vezérigazgatója és pilótája, Stockton Rush, egy prominens pakisztáni család két tagja, Shahzada Dawood és fia, Suleman Dawood, valamint Hamish Harding brit milliárdos és Paul-Henri Nargeolet francia Titanic-szakértő.



Az ügyben vizsgálat indult, amelynek fontos mozzanata, hogy felszínre hozták a csaknem 7 méter hosszú merülőhajó maradványait. A vizsgálatot a parti őrség vezeti és abban több más amerikai és kanadai kormányzati szerv is közreműködik.



Jason Neubauer, az amerikai parti őrség kapitánya szerdán este kiadott közleményében hangsúlyozta, még sok munka vár rájuk, hogy kiderítsék, mi okozta a tragédiát. A vizsgálat célja, hogy ne történhessen meg ismét hasonló végzetes baleset - tette hozzá.



A feltételezett emberi maradványokat az Egyesült Államokban vizsgálják meg, és a roncsokat is alapos elemzésnek vetik alá.



A Titant üzemeltető OceanGate Expeditions mélytengeri kutató- és turisztikai vállalat székhelye az Egyesült Államokban van, de a szerencsétlenül járt merülőhajó a Bahamákon volt bejegyezve.