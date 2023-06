Háború

Az orosz kormány jóváhagyta a dróngyártás fejlesztését

Az orosz kormány jóváhagyta a pilóta nélküli szerkezetek fejlesztésével kapcsolatos, 2023-ig érvényes stratégiát - jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség.



A stratégia értelmében 2030-ig új gazdasági ágazat jelenik meg, amely a polgári célú drónok felhasználásával kapcsolatos - közölte a kormány sajtószolgálata.



"Az iparág kialakításának alapjául a már meglévő drónok használatának tapasztalata szolgálhat alapul. Ezeket már ma is felhasználják egyebek mellett az energiahálózatok állapotának felmérésére, s a segítségükkel ötszörösével sikerült csökkenteni az ilyen ellenőrzések időtartamát. A meghibásodások feltárásával pedig nyolcszorosára csökkent a balesetek kockázata" - olvasható a közleményben.



A dokumentum az ágazat fejlesztésének öt alapvető irányvonalát vázolta fel: a hazai drónok iránti igény növelését, a sorozatgyártás kidolgozását, termelő létesítmények létrehozását az új technológiák felhasználására, a szükséges infrastruktúra fejlesztését, a személyzet kiképzését és az alap- és perspektivikus kutatásokat.



A stratégia kidolgozói szerint a távlati tervek között szerepel személyszállításra alkalmas drónok kifejlesztése is. Emellett a kormány rövidesen befejezi a munkát a pilóta nélküli rendszerek fejlesztésére vonatkozó nemzeti projekt létrehozásában is.



A közlemény szerint jelentős szerepet szánnak a drónoknak egyebek mellett a mezőgazdaságban, az építésfelügyeletben, a geoadatbázisok létrehozásában és aktualizálásában, valamint a nehezen megközelíthető helyekre történő adatszállításban - áll még a kormány sajtószolgálatának közleményében.



A drónok oroszországi piaca már idén eléri az 50 milliárd rubelt (200 milliárd forint).



Vaszilij Oszmakov ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes szerint 2030-ra Oroszországban a hazai drónok aránya a jelenlegi 22-ről 70 százalékra nő, az ország technológiai függetlenséget kíván elérni a gyártásukban.