Háború

Wagner-lázadás - Lengyelország megerősíti keleti határainak védelmét

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint arra lehet következtetni, hogy a Wagner csoport mintegy nyolcezer katonáját helyezték át Oroszországból Fehéroroszországba. 2023.06.28 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Wagner orosz fegyveres csoport fehéroroszországi jelenléte miatt megerősítik Lengyelország keleti határainak védelmét, részben átmeneti, részben állandó jellegű intézkedésekkel - jelentette be szerdán Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, a kormánypárt elnöke.



A kormány biztonsági bizottságának ülése után Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszterrel közösen tartott sajtóértekezletén Jaroslaw Kaczynski leszögezte: "a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint arra lehet következtetni", hogy a Wagner csoport mintegy nyolcezer katonáját helyezték át Oroszországból Fehéroroszországba.



Ez fenyegetést jelent Ukrajnára és Litvániára nézve, de akár Lengyelországra nézve is - figyelmeztetett Kaczynski. "Ez a hibrid háború újabb szakaszát jelentheti, amely sokkal nehezebb lehet a korábbiaknál" - utalt a 2021 óta tartó, Fehéroroszországon át a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező migrációs nyomásra, amelyet Varsó a Minszk és Moszkva által az Európai Unióval szemben alkalmazott hibrid hadviselésnek tart.



A mostani döntések szerint egyrészt növelik a Lengyelország keleti határát védő határőrség létszámát, másrészt a határvédelmi fizikai akadályok számát - fejtette ki Kaczynski. Újságírói kérdésre válaszolva kiemelte: amennyiben a Wagner csoport tevékenysége "részben vagy egészében Lengyelország és határai ellen irányulna", hasonló nagyságú erőket csoportosítanak át, mint a lengyel-fehérorosz határon észlelt migrációs válság tetőzésekor. A Kaczynski által említett időszakban, 2021 és 2022 fordulóján Varsó több ezer katonát telepített a lengyel-fehérorosz határszakaszt védő lengyel határőrök támogatására.



Az oroszországi és fehéroroszországi fejlemények kapcsán a szövetségesekkel folytatott egyeztetést érintő kérdésre válaszolva Kaczynski aláhúzta: "A lengyel határoknak a hibrid támadásokkal szembeni védelme a mi ügyünk". Hozzátette, hogy a "nem különösebben valószínű" külső fegyveres támadás esetén "fennállna (a NATO alapokmánya szerinti kollektív védelemről szóló) 5. cikkelyben foglalt helyzet".



Mariusz Blaszczak miniszter felidézte: a migrációs nyomás miatt Lengyelország riasztórendszerrel felszerelt acélkerítést létesített a Fehéroroszországgal közös határon, amelynek védelmét ezentúl "katonai őrjáratokkal is megerősítik".