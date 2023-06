Illegális bevándorlás

Nemzetközi embercsempész-hálózatra csaptak le a román hatóságok

Afrikai és ázsiai menekülteket Magyarországon keresztül Ausztriába juttató embercsempész-hálózatra csaptak le a román hatóságok - közölte a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).



A DIICOT szerdai közleménye szerint a jórészt román állampolgárságú tagokból álló embercsempész-hálózat 2022-től Magyarországon keresztül juttatott Ausztriába illegális bevándorlókat. Az afrikai és ázsiai migránsok illegálisan jutottak át a román-magyar határon, majd a bűnbanda tagjai Szegednél átvették őket és elszállították az ausztriai Nickelsdorf közelébe. A fuvarért cserébe fejenként 3000 eurót kértek utasaiktól.



Az ügyészek szerint több mint húsz ilyen fuvart szervezhettek meg Magyarország területén az embercsempészek, többet közülük letartóztattak a magyar hatóságok.



A DIICOT szerdán 36 házkutatást tartott Románia területén, egyet pedig az osztrák hatóságok Ausztriában bizonyítékokat keresve. Utóbbinál román szakemberek is segédkeztek.



A bűnszövetkezet tagjai az embercsempészet mellett kábítószercsempészettel is foglalkoztak, keménydrogokat csempésztek a Hollandia-Ausztria-Magyarország-Románia útvonalon. A román hatóságok kétszer rajtakaptak bandatagokat, hogy keménydrogot próbáltak értékesíteni: egy tengerparti fesztiválon Konstancán és Kolozs megyében. Az illegálisan szerzett pénzt Romániában bejegyzett cégeken keresztül próbálták tisztára mosni, ezért pénzmosással is gyanúsítják őket.



A DIICOT közölte, hogy a bűnszövetkezet tagjai ellen a magyar hatóságokkal együttműködve indult vizsgálat, és egy európai elfogatóparancsot is kiadtak.