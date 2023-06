Légi közlekedés

Légi járatok ezreit kellett törölni az Egyesült Államokban

Szerdán már délelőtt összesen több mint 1100 járatot töröltek, és több mint 900 menetrend szerinti repülőgép késett. 2023.06.28 18:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden és szerdán több ezer légi járatot töröltek az Egyesült Államokban a viharos időjárás, valamint a légi irányítás kapacitáshiánya miatt a nyári utazási szezon első forgalmas hetében.



Szerdán már délelőtt összesen több mint 1100 járatot töröltek, és több mint 900 menetrend szerinti repülőgép késett. Kedden egész nap 1900 járatot töröltek, és 6500 repülő késéssel közlekedett. A fennakadások jó része az Egyesült Államok keleti partvidékét érintette.



A közlekedésbiztonsági hivatal adatai szerint kedden összesen 2,4 millió légi utasnak volt jegye valamely járatra, ami a tavalyi azonos időszakhoz képest 11 százalékos bővülés, és a koronavírus-járvány előtti utazási kedv gyors visszatérését jelzi.



Az Egyesült Államokban sokan kelnek útra a július 4-i nemzeti ünnep előtt: a legtöbben már csütörtökön elindulnak, amikor az előzetes menetrendek alapján több mint 62 ezer járatnak kellene felszállnia, illetve megérkeznie az Egyesült Államok repülőtereire.



A keddi és szerdai járatkimaradások és késések a légitársaságok közül leginkább a United Airlinest (UA) érintették, amelynek fontos átszállási csomópontja a New York városhoz közeli Newark nemzetközi repülőtere, amelyet a leginkább érintettek a fennakadások.



A UA szerdai közleménye szerint a késésekért és járattörlésekért elsősorban az ország északkeleti részén kialakult viharos időjárás a felelős, ugyanakkor része volt benne az amerikai szövetségi légiközlekedési hivatalnál (FAA) kialakult "túlterheltségnek" is, ami megnehezítette a normál üzemmenetet, különösen a New York környéki légiforgalomban.



Scott Kirby, a UA vezérigazgatója szerint a munkaerőhiány, illetve a nem megfelelő képesítésű személyzet miatt a FAA már a hétvégén sem tudta kiszolgálni a légiforgalmat. Emlékeztetett: Newark repülőterén a leszállási kapacitást mintegy 40, az indulási kapacitást 75 százalékkal csökkentették, ami gyorsan légiközlekedési fennakadásokhoz vezetett.