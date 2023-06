Jog

A holland rendőrségnél betiltják a vallási szimbólumok viselését

A holland kormány úgy döntött, hogy megtiltja a rendfenntartó szervek egyenruhás alkalmazottjainak a vallási szimbólumok viselését - írta a szerdán az NlTimes hírportál.



Dilan Yeşilgöz-Zegerius igazságügyi és biztonságért felelős miniszter a holland médiának adott nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy az új öltözködési szabályzat a rendfenntartó erők soraiban véget vet az erről szóló társadalmi vitának.



Yeşilgöz, a kormányzó konzervatív-liberális Szabad Demokrata Néppárt politikusa azt is elmondta, hogy az intézkedés által a vallási semlegességet kívánja előmozdítani.



Véleménye szerint, az egyenruhás rendőrök az utcán a kormányt képviselik, így a vallási meggyőződés kifejezése nem helyénvaló, különösen olyan esetekben, amikor a rendőrségnek erőt kell alkalmaznia a rend fenntartása végett.



"Ez az intézkedés nem diszkriminatív. A rendőrség egy befogadó szervezet, és arra törekszik, hogy még inkább azzá váljon. Azonban a semlegesség nagyon fontos, mivel olyan emberekről van szó, akik az erőszak monopóliumával rendelkeznek - fejtette ki. Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendőrségen belüli egyéb, egyenruhát nem igénylő tisztségek betöltése esetében engedélyezik a vallási jelképek viselését.



Az igazságügyi miniszter már korábban is érvelt álláspontja mellett, azonban a holland emberi jogi tanács megbélyegzőnek nevezte a gyakorlatot. A testület 2017-ben azt is kimondta, hogy a rendőrség diszkriminált, amikor nem engedélyezte egy rotterdami alkalmazottjának, hogy egyenruhában fejkendőt viseljen.



Az Európai Unió Bíróság tavaly hozott határozatában kimondta: nem minősül közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek az a munkahelyi szabályozás, amely tiltja mindenfajta politikai, filozófiai vagy vallási szimbólum látható viselését, ha azt általánosan alkalmazzák minden munkavállalóra.