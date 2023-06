Koronavírus-járvány

WHO: közel 36 millió ember szenved a járvány hosszú távú következményeitől Európában

Míg a legtöbb ember néhány hét után felépül a koronavírus okozta betegségből, mások folyamatos fáradtságról, légszomjról, illetve úgynevezett "brain fog" jelenségről számoltak be. 2023.06.28 07:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel 36 millió embernek okozhattak krónikus egészségügyi problémákat a koronavírus-járvány hosszú távú következményei, vagyis a "hosszú Covid" tünetegyüttes Európában - közölte Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója kedden Koppenhágában tartott sajtótájékoztatóján.



Elmondása szerint a koronavírus (SARS-CoV-2) okozta járvány hosszú távú hatásai továbbra is összetett kórképet alkotnak, "amelyről még mindig nagyon keveset tudunk, és nyilvánvaló vakfoltot jelentenek a járvánnyal kapcsolatos tudásunkban".



"Amennyiben nem fejlesztünk ki átfogó diagnosztikát és kezelést az úgynevezett hosszú Covid tünetegyüttesre, soha nem fogunk igazán felépülni a világjárványból" - hangsúlyozta a belga szakember, hozzátéve, hogy az idősebb felnőtteknek, az alapbetegségben szenvedőknek és a legyengült immunrendszerrel rendelkezőknek továbbra is be kell oltatniuk magukat.



Míg a legtöbb ember néhány hét után felépül a koronavírus okozta betegségből, mások folyamatos fáradtságról, légszomjról, illetve úgynevezett "brain fog" jelenségről számoltak be, amikor az agy úgy eltompul, mintha köd ereszkedne rá, akadályozva a tiszta gondolkodást. Mindezek a szóban forgó tünetegyütteshez tartoznak.



A WHO európai régiója Írországtól Üzbegisztánig 53 országot foglal magában, amelyekben több mint 900 millió ember él.



"A Washingtoni Egyetem kutatási statisztikái szerint a régió lakosainak körülbelül egy százaléka tapasztalta a hosszú Covid tünetegyüttes mellékhatásait az elmúlt három évben" - hangsúlyozta Kluge.



A WHO májusban közölte, hogy a koronavírus immár nem minősül globális vészhelyzetnek. Erre a bejelentésre több mint három évvel azután került sor, hogy a szervezet nemzetközi válsághelyzetet hirdetett a koronavírus-világjárvány miatt. Azt is közölte azonban: ez nem jelenti azt, hogy a járvány véget ért, és figyelmeztetett arra, hogy a közelmúltban Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten is megemelkedett a megbetegedések száma.



Európában "a koronavírus-járvány ráerősített a különféle betegségek, köztük a rákos megbetegedések, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a krónikus tüdőbetegségek járványszerű terjedésére, amelyek a halálozások 75 százalékáért felelősek" - mutatott rá Hans Kluge.



"Az ilyen alapbetegségben szenvedők sokkal inkább ki voltak és továbbra is ki vannak téve a koronavírus különféle variánsainak" - tette hozzá a WHO európai regionális igazgatója.