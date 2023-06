Ukrajnai háború

Megrovást kapott az ukrán kormánytól Vitalij Klicsko kijevi polgármester az óvóhelyek miatt

Az ukrán belügyminisztérium több mint ötvenezer óvóhely ellenőrzése után közölte, hogy csaknem egyharmadukat találták a helyi lakosság védelmére alkalmatlannak. 2023.06.28 07:45 MTI

Megrovásban részesítette az ukrán kormány Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét és az ukrán főváros több kerületi közigazgatási vezetőjét a kijevi óvóhelyek átvizsgálásakor talált hiányosságok miatt - hozta nyilvánosságra kedden Oleh Nemcsinov kabinetminiszter.



Úgyszintén megrovást kapott Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője és hat fővárosi kerületi közigazgatási hivatalvezető, két kerület hivatalvezetőjét pedig felmentette a kormány tisztségéből.



Kijevben június 1-jén éjjel három ember meghalt, mert az orosz rakétatámadás közben nem tudtak bejutni egy óvóhelyre, amely zárva volt. Volodimir Zelenszkij a halálesetek után rögtön rendelte el Ukrajna összes óvóhelyének ellenőrzését, beleértve a kijevieket is - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az ukrán belügyminisztérium több mint ötvenezer óvóhely ellenőrzése után közölte, hogy csaknem egyharmadukat találták a helyi lakosság védelmére alkalmatlannak.



Zelenszkij hétfőn léptette hatályba a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) azon határozatát, amely szerint július 25-ig helyre kell állítani az összes óvóhelyet az országban. A védelmi tanács a határozatban utasította a kormányt, a helyi kormányzói hivatalokat és az önkormányzatokat, hogy haladéktalanul vonják felelősségre az elégtelen állapotú óvóhelyek fenntartásáért és üzemeltetéséért felelős vezetőket és más tisztségviselőket. A regionális és a kijevi városi katonai igazgatás a helyi önkormányzatokkal együtt pedig azt az utasítást kapta, hogy július 25-ig biztosítsák a hozzáférést az óvóhelyekhez "éjjel-nappal és akadálytalanul", valamint tegyék online elérhetővé a lakosság számára a meglévő légoltalmi helyiségekkel kapcsolatos információkat.



A kijevi városi katonai közigazgatás kedden számolt be arról, hogy tesztelték a fővárosban a légoltalmi helyiségekhez való hozzáférés új elektronikus rendszerét, amely négy lehetőséget is biztosít az óvóhelyek ajtajának kinyitására: légiriadó esetén automatikusan kinyílik, illetve nyitható távolról, egy diszpécseren keresztül, valamint speciális "kulcs" segítségével - például kaputelefonnal -, továbbá PIN-kóddal. "Mind a négy lehetőség egymástól függetlenül működik, és minden körülmények között akadálytalan hozzáférést biztosít" - emelte ki a fővárosi katonai közigazgatás. Az első ilyen nyitórendszert már telepítették a főváros egyik óvóhelyében.