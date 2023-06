Állati

Bálna nyelt el két kajakost Kalifornia partjainál

Két kajakos életre szóló eseményt élt át: majdnem végleg elnyelte őket egy hosszúszárnyú bálna vagy púpos bálna (Megaptera novaeangliae). Julie McSorley és Liz Cottriel a kaliforniai Avila Beach partjainál élvezték a bálnafigyelést, amikor egy hatalmas púpos bálna hirtelen elnyelte a kajakjukat. Csodával határos módon mindkét nő sértetlenül megúszta a találkozást, a kajakosok és a közelben tartózkodó szemtanúk pedig videóra vették a szürreális pillanatot.



A púpos bálna a bálnák családjába tartozik, és jellegzetes testformával, hosszú mellúszóval és a fején lévő "púpokkal" (bőrdudorok és bütykök) rendelkezik, amelyekről a nevét is kapta. A kifejlett példányok 14-17 méter hosszúak és 40 tonnát nyomnak. Ezek a szelíd óriások egyedi felszíni viselkedésmódokat alkalmaznak, beleértve például a brekegést, és a hímek összetett éneket adnak elő, amely 4-33 percig tarthat.



Világszerte előfordulnak az óceánokban és tengerekben, és évente akár 16 000 km-t is vándorolnak. A sarkvidéki vizekben táplálkoznak, elsősorban krillel és apró halakkal, majd trópusi vagy szubtrópusi vizekbe vándorolnak szaporodni és elleni.



Ezek a fenséges teremtmények azonban jelentős kihívásokkal néznek szembe. Az egykor a kihalás szélére vadászták őket, de populációja az 1960-as évekbeli 5000 körüli mélypontról mára részben helyreállt, és megközelítőleg 135 000 egyedet számlál. Továbbra is fenyegetést jelentenek számukra a halászeszközökbe való belegabalyodás, a hajókkal való ütközések és a zajszennyezés.



Bár a púpos bálna jellemzően nem agresszív az emberrel szemben, ez a rendkívüli esemény élesen emlékeztet a természet kiszámíthatatlanságára. A bálnák a tengeri emlősök védelméről szóló törvény értelmében szövetségi védelem alatt állnak. Továbbá ajánlott legalább 100 méter távolságban maradni ezektől a tengeri óriásoktól. A túl közeli közeledés veszélyeztetheti az embereket és a bálnákat is.



A hajósoknak és a drónok üzemeltetőinek továbbá be kell tartaniuk a felelősségteljes megfigyelési irányelveket. A csónakosok számára ezek a: lassítás, a bálnák haladási irányán kívül maradni, és nem a bálnák közé kerülni. Ez különösen az anyákra és a borjakra vonatkozik. Másrészt a drónok üzemeltetőinek kerülniük kell a zümmögést vagy a leszállást az emlősök közelében, mivel ez valószínűleg felzaklatja őket.



Vár McSorley és Cottriel egyedülálló élménye a túlélés érdekes történetét mutatja be, azt is hangsúlyozza, hogy a tengeri élővilágot biztonságos távolságból kell megfigyelni.