Diplomácia

Izraelben a külügyminisztériumba kérették Ukrajna nagykövetét

Izraelben a külügyminisztériumba kérették Ukrajna nagykövetét, Jevhen Kornijcsukot - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál kedden.



A diplomatát július harmadikára kérették be az izraeli külügyminisztériumba az izraeli politikát bíráló közelmúltbeli kijelentései miatt.



A találkozón a Stratégiai Ügyek Igazgatóságának vezetője, Aliza Bin-Nun fogadja a diplomatát.



Vasárnap Ukrajna tel-avivi nagykövetsége azzal vádolta Jeruzsálemet, hogy "egyértelműen semmibe vette az erkölcsi határokat" Oroszországgal kapcsolatban, mert nem szólal fel a magas rangú orosz tisztségviselők antiszemitizmusával szemben, és "oroszbarát álláspontot foglal el" kinyilvánított semlegessége ellenére.



Ukrajna folyamatosan erőfeszítéseket tesz arra, hogy több izraeli segítséget kapjon az Oroszország elleni háborúhoz. A vasárnapi kijelentés volt Ukrajna eddigi legkeményebb bírálata Izraellel szemben a The Jerusalem Post szerint.