Járvány

Húsz év után ismét megjelent a malária az Egyesült Államokban

Húsz év óta először ismét maláriás megbetegedéseket észleltek az egyesült államokbeli Florida és Texas államokban - közölte helyi idő szerint hétfőn az amerikai Betegségellenőrzési és -megelőzési Központ (CDC).



Floridában négy, Texasban pedig egy fertőzöttet azonosítottak két hónapon belül. A CDC figyelmeztetésében kiemelte, hogy a malária megjelenését "orvosi vészhelyzetként" kezelik, és a gyanús tüneteket mutató pácienseket sürgősen ki kell vizsgálni.



A közleményben ugyanakkor azt is hozzátették, hogy a malária kockázata továbbra is alacsony az Egyesült Államokban, és az érintettek túlnyomó többsége - 95 százaléka - valamilyen afrikai utazás során fertőződött meg.



A floridai hatóságok riasztást adtak ki a szúnyogok által terjesztett betegség miatt, és azt tanácsolták az embereknek, hogy eresszék le a vizet a medencéikből, ellenőrizzék, hogy az ablakaik jól zárnak-e, illetve használjanak szúnyogirtó szereket.



Texasban szintén figyelmeztetést adtak ki, és felhívták az orvosok figyelmét, hogy a gyanús tünetekkel jelentkező betegektől feltétlenül kérdezzék meg, merre jártak, utaztak-e esetleg olyan területre, ahol maláriával fertőződhettek meg.



A maláriát bizonyos nőstény szúnyogok által terjesztett paraziták okozzák. A betegség tünetei között van a láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalom és fáradtság, valamint felléphet hányinger, hányás és hasmenés is. Egyes esetekben életveszélyes károsodásokat - veseelégtelenséget, agyvérzést vagy kómás állapotot - is előidézhet a fertőzés.