Oroszország megépítette a világ legerősebb rakétahajtóművét

Az Energomash Kutatási és Termelési Szövetség sikeresen befejezte az RD-171MV folyékony üzemanyaggal működő rakétahajtómű első mintájának gyártását, amely állítólag nagyobb teljesítményű, mint a világ bármely más hasonló hajtóműve.



Az orosz állami űrvállalat, a Roszkoszmosz pénteken jelentette be a gyártás befejezését, megjegyezve, hogy a rakétát az új Szojuz-5 hordozórakéta első repülési tesztjeihez fogják használni.



A szervezet közölte, hogy idén tervezi az RD-171MV összeszerelésének befejezését egy második hordozórakéta számára is, és egy harmadik hordozórakéta hajtóművét is legyártja. A vállalat hozzátette, hogy az Energomash sikeresen legyártott, tesztelt és hibakeresést végzett két további RD-171MV-t is, amelyeket a végső befejező tesztekre terveztek, megjegyezve, hogy eddig több mint két tucat tűzpróbát végeztek a hajtóművel.



"A program következő szakaszai az RD-171MV újabb tesztjei és a Szojuz-5 rakétákhoz való hajtóművek sorozatszállítása lesznek" - közölte az állami vállalat.



A Roszkozmosz megjegyezte, hogy az RD-171MV, amely a 2001-es RD-171M hajtómű módosított változata, lesz az új Szojuz-5 alapja, és a hajtómű tolóereje meghaladja a 800 tonnát, ami a világ legerősebb hajtóművévé teszi.



A Szojuz-5, más néven Irtysh kétfokozatú lesz, és várhatóan a kazahsztáni Bajkonur űrállomásról indul. A rakéta akár 17 tonna rakományt is képes lesz a világűrbe juttatni, és elsődleges feladata a Roszkozmosz szerint automatizált űreszközök szállítása lesz különböző földközeli pályákra.



Eközben Európa a Moszkva és Kijev közötti konfliktus közepette problémákkal szembesült űrtevékenységeiben. Az orosz űriparra kivetett szankciók miatt az európai űrvállalatokat megfosztották az orosz Szojuz rakétáktól. A Vega-C decemberi sikertelen indítása után, amely állítólag egy ukrán gyártmányú alkatrész hibája miatt történt, az európai űrvállalatoknak még inkább szembesülniük kellett a kereskedelmi műholdak indításához szükséges teherszállító kapacitások korlátozott elérhetőségével.