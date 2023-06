Oktatás

Romániában több mint harmincezer végzős nem iratkozott be az idei érettségire

Romániában mintegy 32 ezer, 12. osztályba beiratkozott fiatal nem vesz részt a hétfőn kezdődött érettségi vizsgákon. Ligia Deca oktatási miniszter bejelentette, hogy kivizsgálják az okokat.



A középiskolát és szaklíceumot végzettek héten zajló záróvizsgájára az oktatási minisztérium közlése szerint összesen 130 500 diák iratkozott be, akik közül 16 ezer az előző évfolyamok végezettje. Az Edupedu oktatási portál azt írta, hogy az idei végzős évfolyamba beiratkozott diákok számához viszonyítva 32 ezren meg sem próbálnak érettségi oklevelet szerezni.



A hiányzók száma amiatt is aggasztó, mivel a nyolcadikosok múlt héten lezajlott képességfelmérő vizsgáiról is több mint 15 ezren hiányoztak, be sem iratkoztak a megmérettetésre.



A román sajtó a pedagógusok május végén kezdődött, és több mint három hétig tartó általános sztrájkjával indokolta a távolmaradást, de Ligia Deca oktatási miniszter szerint ez nem befolyásolta a diákok felkészülését. Az Agerpres beszámolója szerint a tárcavezető hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a pedagógusok munkabeszüntetéséig a végzősök átvették a tananyagot, ráadásul az oktatók nagy része a sztrájk ideje alatt is tartotta a kapcsolatot diákjaival, támogatta a vizsgákra való felkészülésüket.



A volt elnöki tanácsadó, aki az új oktatási törvény alapjául szolgáló Képzett Románia projektet is kidolgozta, rámutatott: ki kell vizsgálni, mi az oka, hogy egyre kevesebb diák jelenik meg a vizsgákon Romániában. A politikus szerint jelenségről lehet beszélni, hisz az idei hiányzók száma nem tér el jelentősen a korábbi évekéitől, ezért a vizsgák lejárta után fel kell tárni az okokat, és amennyiben szükséges, országos programokat kell kidolgozni a leküzdésükre.



"Ha szociális okai vannak, szociális intézkedésekkel kell közbelépni, ha speciális oktatási szükségletekről van szó, azokra fogunk összpontosítani" - mondta Ligia Deca. Hozzátette: a vizsgaidőszak lejárta után valamennyi iskolában külön felmérik, hány diák nem iratkozott be a záróvizsgákra, és mi volt ennek az oka.



Romániában a román nyelv és irodalom írásbeli vizsgával elkezdődött hétfőn az idei nyári érettségi, kedden a kötelező szaktantárgyból, szerdán a választott szaktantárgyból, csütörtökön anyanyelvből vizsgáznak a 12. osztályt végzettek. Az előzetes eredményeket július 3-án ismertetik, két napot szánnak az óvások elbírálására, és 7-én a végleges eredményeket is közzéteszik.



Az idei érettségin a tanársztrájk okozta időhiány miatt eltörölték a szóbeli vizsgákat, a diákok kommunikációs képességeit és digitális kompetenciáit a középiskolai osztályzataik alapján mérik fel.