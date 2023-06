Ukrajnai háború

Wagner-lázadás - Josep Borrell: az ukrajnai háború megtöri az orosz katonai hatalmat

Fontos, hogy továbbra is támogassuk Ukrajnát, mivel a hétvégi oroszországi események az mutatják, hogy a háború megtöri az orosz katonai hatalmat, és jelentős befolyással van a politikai rendszerre is - jelentette ki Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfő reggel Luxembourgban.



Borrell az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve felhívta a figyelmet: nem jó, hogy egy akkora atomhatalom, mint Oroszország, a politikai instabilitás közelébe kerülhet. Véleménye szerint a Wagner orosz fegyveres csoport szombati lázadásából azt a következtetést lehet levonni, hogy "az ukrajnai háború, és az a szörnyeteg, amelyet Putyin orosz elnök hozott létre, most saját teremtőjére támad. Mindez az orosz politikai rendszer törékenységét és katonai ereje megroppanását mutatja" - húzta alá Borrell.



Az uniós főképviselő a hétfői külügyminiszteri tanácskozás napirendjét ismertetve reményét fejezte ki az Európai Békekeret Ukrajnának szánt újabb 3,5 milliárd eurós támogatásának jóváhagyásával kapcsolatban. A találkozón szó lesz egyebek közt a Koszovó és Szerbia közötti feszültségről, és az Európai Bizottság azon javaslatáról, amely egymilliárd euró segélyt irányoz elő Tunézia számára, főként a migráció kezelésére.