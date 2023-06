Tragédia

Rubik-kocka rekordot akart felállítani az elsüllyedt tengeralattjáró legfiatalabb utasa

Négyezer méter mélyen, a Titanic roncsainál akart Rubik-kocka világrekordot felállítani az a pakisztáni fiatal, aki apjával és három másik emberrel együtt odaveszett a Titan búvárhajó balesetében - írta a fiú anyjára hivatkozva a BBC brit műsorszolgáltató honlapján hétfőn.



Christine Dawood a BBC-nek adott interjújában aláhúzta: fia, Suleman Dawood tehetséges játékos volt, és előre jelentkezett a Guiness Rekordok Könyvébe kísérletével. Suleman apja, Shahzada kamerát is vitt magával a tenger mélyére, hogy megörökítse a pillanatot.



Az anya elmondta: eredetileg ő kísérte volna férjét a merülésre, de útjuk a koronavírus-világjárvány miatt meghiúsult. Később aztán fia is érdeklődést mutatott a merülés iránt, így inkább lemondott a lehetőségről a javára.



Indulás előtt a család még viccelődött, majd a Titan útnak indult, Christine és tizenhét éves lánya, Alina pedig az anyahajó, a Polar Prince fedélzetén várakozott a búvárhajó visszatérésére, hiába.



Christine elmondta: akkor vesztette el a reményt, amikor átlépték a 96 órás határt, hiszen addigra vélhetőleg kimerültek volna a Titan fedélzetén található oxigéntartalékok. Az anya szerint lánya továbbra is bizakodott, egészen addig, míg a parti őrség közölte, hogy roncsokat találtak a Titanic közelében.



Christine és Alina Dawood egy személyes célt tűztek ki, hogy feldolgozzák a tragédiát és megőrizzék Suleman emlékét: mindketten meg akarják tanulni, hogy kell kirakni a Rubik-kockát.



A turisztikai célokra használt Titan búvárhajó június 18-án indult útnak öt emberrel a fedélzetén eredetileg kevesebb mint félnaposra tervezett útjára az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz. A Titan eltűnését követően nagyszabású kutató-mentő akció indult az Atlanti-óceán mintegy tízezer négyzetmérföldes területén. A búvárhajó roncsait június 22-én találta meg egy, a felszínről irányítható kanadai mélytengeri kutatóeszköz a tenger fenekén, csaknem négyezer méteres mélységben, és mintegy ötszáz méterre a Titanic roncsaitól.