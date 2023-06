Utcai lövöldözések az Egyesült Államokban, többen meghaltak

Legkevesebb három ember meghalt és öten megsebesültek Kansas City-ben vasárnap egy utcai összejövetelen kitört lövöldözésben, míg Michigan államban két halálos áldozata és 12 sebesültje volt egy hasonló esetnek még szombat éjszaka.



A rendőrségi közlemény szerint Kansas City-ben vasárnap kora reggel egy parkolóban gyűlt össze egy nagyobb társaság, amelynek tagjai között erőszak tört ki. A rendőrök három halottat találtak a helyszínen, öt embert pedig kórházba vittek.



A hatóság közleménye szerint gyanúsítottat egyelőre nem tudtak őrizetbe venni, ugyanakkor jelezték: "bizonyosak abban, hogy az esetnek számos szemtanúja volt, akik értékes információkkal szolgálhatnak". A nyomozást segítő értesülésért 25 ezer dollárt ajánlott fel a hatóság.

Szombaton éjszaka Michigan állam egy kisvárosában a közösségi médiában meghirdetett utcai ünnepségen kezdődött lövöldözés, amelyben két ember, egy 51 éves nő és egy 19 éves férfi vesztette életét, 12 ember megsebesült. A helyi média beszámolói szerint a sérültek közül hármat autók gázoltak el, amikor a több száz fős tömeg elkezdett menekülni a lövöldözés elől Saginaw városban, Michigan állam keleti részén. A tudósítások szerint a rendőrök öt lőfegyvert találtak, letartóztatás viszont nem történt.

