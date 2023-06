Baleset

Vegyianyagokat szállító vonat csúszott a montanai folyóba - képek, videó

Kisiklott egy potenciálisan veszélyes anyagokat szállító vonat az amerikai Montana államban, több vagon a vízbe került - közölték a hatóságok szombaton. A vonatot üzemeltető Montana Rail Link vállalat közölte, hogy nem történt sérülés.



A Stillwater megyei katasztrófa- és vészhelyzeti szolgálatok osztálya (DES) a Facebookon közzétett közleményében azt írta, hogy az eset helyi idő szerint reggel 6 óra körül történt a Yellowstone folyó felett átívelő hídon, amely összeomlott. Összesen három, forró aszfaltot szállító kocsi és négy, olvadt ként szállító vagon zuhant a vízbe - tették hozzá.



A hivatal szerint az incidens oka egyelőre tisztázatlan, és nem kívántak találgatni arról, hogy a híd összeomlása vezetett-e a kisikláshoz, vagy fordítva. Eközben a Montana Rail Link közölte, hogy a vonatban két, nátrium-hidroszulfátot, egy rendkívül maró hatású anyagot szállító kocsi is volt, de ezek egyike sem érintkezett a vízzel.



A közlemény szerint "az első levegőminőségi vizsgálatokat elvégezték, és megerősítették, hogy nincs szó az említett két kocsihoz kapcsolódó kibocsátási eseményről". A DES megjegyezte, hogy "nem várható HAZMAT [veszélyes anyagok] hatás Stillwater megye városaira", hozzátéve, hogy a levegő és a víz monitorozására irányuló erőfeszítések folytatódnak a területen.



A megnyugtató nyilatkozatok ellenére a helyi hatóságok arra kérték a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és kifejtették, hogy a vízkezelő létesítmények "vészhelyzeti védőintézkedéseket vezettek be... egy esetleges veszélyes anyag kiömlése miatt".



A montanai kisiklás több hasonló incidens, köztük egy február eleji ohiói eset után következett be az Egyesült Államokban. Akkor a Norfolk Southern által üzemeltetett vonat, amely mérgező vegyi anyagokat és éghető anyagokat szállított, letért a pályáról és kigyulladt East Palestine településen, ami tömeges evakuálást váltott ki a környéken. Később a tisztviselők úgy döntöttek, hogy a robbanás megelőzése érdekében ellenőrzött égetést hajtanak végre a helyszínen, ami a környező településeken súlyos környezetszennyezéstől való félelmet váltott ki.

🚨 #BREAKING: A large emergency response is underway after a freight train collapsed into the Yellowstone River in Montana



"Hazardous materials" are feared to be spilling into the river, and officials are are warning residents to begin limiting water usage IMMEDIATELY pic.twitter.com/bIbB3PDeEk — Nick Sortor (@nicksortor) June 24, 2023

MONTANA -- A derailed train has spilt molten sulfur and asphalt into the pristine Yellowstone River.



Billings, the largest city in Montana, has stopped drawing possibly contaminated water from the river. pic.twitter.com/9ZrcRSuC87 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 26, 2023