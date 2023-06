Wagner-lázadás

Andrzej Duda: a lengyel vezetés a szövetségesekkel egyeztet

A lengyel vezetés szombat reggel az oroszországi helyzetről konzultált, és egyeztetett a szövetségesekkel is - közölte Andrzej Duda lengyel elnök a Twitteren. Az államfői Nemzetbiztonsági Iroda szerint Varsó Oroszország belügyének tekinti az eseményeket.



A bejegyzés szerint a lengyel államfő Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel és a nemzetvédelmi tárcával folytatott egyeztetést. "Folyamatosan nyomon követjük a keleti határainkon túli fejleményeket" - írta meg Andrzej Duda.



Az elnökkel egy időben Piotr Müller kormányszóvivő a Twitteren megírta: az államfő és a miniszterelnök közötti egyeztetés mellett a kormány keretében Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes, a kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság (PiS) elnöke konzultált a nemzetvédelmi és a belügyi tárca vezetőivel.



"Az illetékes lengyel szolgálatok a szövetségesekkel együtt folyamatosan figyelik az oroszországi helyzetet" - írta a kormányszóvivő.



A varsói vezetés az egyeztetésekkel arra reagált, hogy szombatra virradóra Jevgenyij Prigozsin, az Ukrajnával szemben vívott háborúban részt vevő Wagner orosz katonai magánvállalat vezetője azzal vádolta meg az orosz védelmi minisztériumot, hogy az a táborai elleni támadást rendelt el. Prigozsin szerint a Wagner-harcosok bevonultak az oroszországi Rosztov városába. Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyveres lázadásnak nevezte a történteket, és kemény fellépést helyezett kilátásba Prigozsinnal szemben.



Lengyelországnak 210 kilométer hosszú közös határa van az Oroszországi Föderáció részét képező Kalinyingrádi területtel.

Szombat délután Jaroslaw Kaczynski a délnyugat-lengyelországi Bogatyniában rendezett választási nagygyűlésen a biztonságpolitikai témákról is szólva rámutatott: a Lengyelországgal szomszédos Ukrajnában háború zajlik. "Háború tört ki egy másik államban is, amely - mint az ukránok helyesen mondják - imperialista, támadó, terrorista állam" - tette hozzá.



Most nem tudjuk, annak lefolyása milyen lesz, "incidensről van-e szó, vagy valami nagyobb dologról" - folytatta Kaczynski. Látható azonban, hogy "hogyan végződik az agresszió, ha a megtámadott fél védekezni tud" - tette hozzá a politikus. Aláhúzta: Lengyelország elrettentés céljából "óriási fegyverkezési erőfeszítéseket fejt ki".



A gyűlésen szintén felszólaló Mateusz Morawiecki miniszterelnök felidézte: a lengyel vezetés tavaly az ukrajnai háború kitörése előtt is figyelmeztetett a konfliktus veszélyére, és most "figyelemmel kíséri a helyzetet".



A kormányfő közölte: a fejleményeket Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével vitatta meg, és állandó kapcsolatban van az amerikai féllel is. "Tudatában vagyunk annak, hogy nehéz időkben, nehéz környezetben élünk" - jelentette ki Morawiecki, kiemelve a kormány erőfeszítéseit a hadsereg korszerűsítésére.



Jacek Siewiera őrnagy, a lengyel államfői hivatal kötelékében működő Nemzetbiztonsági Iroda (BBN) főnöke a Twitteren azt írta: a lengyel fegyveres erők az ukrajnai háború kitörése óta állandó készültségben vannak, és "ennek szintje az utóbbi események hatására nem változott meg". Siewiera is megerősítette: Varsó a szövetségesekkel együtt figyeli az oroszországi helyzetet, amely - mint a BBN főnöke aláhúzta - Oroszország belügyének tekintendő.