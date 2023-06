Puccs

Putyin egységre szólított fel a belső árulással szemben

Egységre szólított fel a belső árulással szemben és kemény fellépést helyezett kilátásba a fegyveres lázadás résztvevőivel szemben szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnök.



Bejelentette, hogy a fegyveres erők parancsot kaptak a lázadás szervezőinek "semlegesítésére" és hogy az árulás résztvevőit elkerülhetetlenül felelősségre fogják vonni. Közölte, hogy Moszkvában, valamint a moszkvai és más régióban terrorellenes intézkedéseket vezetnek be. Az elnök szerint határozott erőfeszítések történtek a Rosztov-na-Donuban kialakult "bonyolult" helyzet stabilizálására is, ahol a polgári és katonai hatóságok munkáját hatékonyan akadályozzák.



"Oroszország elnökeként és főparancsnokaként, Oroszország polgáraként mindent megteszek az ország védelmében, az alkotmányos rend, a polgárok életének, biztonságának és szabadságának védelmében" - fogalmazott.



Felszólította azokat, akiket "megpróbálnak belerángatni" a lázadásba, hogy hozzák meg az egyetlen helyes döntést: ne vegyenek részt a bűnözői akciókban.



Azt hangoztatta, hogy Oroszország ma nehéz harcot vív a jövőjéért, amely egységet, konszolidációt és felelősséget, követel meg. A lázadást pedig az ország olyan hátbatámadásának nevezte, mint amilyen 1917-ben történt az első világháború idején, amikor a győzelmet "ellopták" Oroszországtól, az intrikák pedig a hadsereg megsemmisüléséhez és az állam széteséséhez, hatalmas területek elvesztéséhez és polgárháborúhoz vezetett.



"Nem hagyjuk, hogy ez megismétlődjön. Meg fogjuk védeni mind népünket, mind államiságunkat minden fenyegetéssel szemben. Beleértve a belső árulást is" - mondta Putyin.



Az államfő Jevgenyij Prigozsinra, a Wagner katonai magánvállalat alapítójára utalva azt mondta, hogy "a túlzott becsvágy és az önérdek vezetett az áruláshoz" a csoport azon harcosai és parancsnokai ellen is akik "felszabadították" Szoledart és Artyomovszkot (Bahmutot) és más településeket.



Az orosz védelmi minisztérium felhívást intézett a Wagner fegyvereseihez, amelyben az állomáshelyükre való biztonságos visszavonulást ígért nekik, ha szakítanak Prigozsinnal.



"Önöket megtévesztéssel vonták be Prigozsin bűnös kalandjába és fegyveres lázadásban való részvételébe. Sok bajtársuk több egységből már felismerte tévedését, és segítséget kérnek, hogy biztonságban visszatérhessenek állandó állomáshelyükre. Ezt a segítséget a részünkről már megadtunk minden harcosnak és parancsnoknak, aki ezt kérte" - közölte a katonai hivatal.

A Wagner-harcosokat felszólították, hogy legyenek belátóak és mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a védelmi minisztérium képviselőivel vagy a rendvédelmi szervekkel.



Putyin felhívására reagálva Prigozsin azt hangoztatta, hogy a hazaárulás kérdésében az elnök erősen téved, mert a Wagner összes harcosa hazafi és senki sem fogja az elnök, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vagy bárki más kérésére feladni magát.



"Mert nem akarjuk, hogy az ország továbbra is korrupcióban, csalásban és bürokráciában éljen" - hangoztatta a zsoldoscsoport vezetője.



Putyin ígéretét, hogy felelősségre fogja vonatni a lázadókat, Prigozsin nem kommentálta.



Ramzan Kadirov csecsen vezető támogatásáról biztosította az orosz elnököt és az ország egységét és azt hangoztatta, hogy a lázadást el kell fojtani. Közölte, hogy az irányítása alatt álló köztársaságból katonák és nemzeti gárdisták indultak a konfliktusövezetekbe.



Kirill orosz pátriárka felszólította mindazokat, akik fegyvert fogtak a hittestvéreikre, hogy gondolják meg magukat. Hangsúlyozta, hogy a közös fenyegetettséggel szemben meg kell őrizni az egységet, meg kell haladni sérelmeket és a személyes ambíciókat.



Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a Telegram-csatornán azt írta, hogy a széthúzás és az árulás nagy tragédiához, egy egyetemes katasztrófához vezet, de a hatalom ezt nem fogja megengedni, és az ellenséget le fogják győzni. Egységre és nyugalomra szólított fel egyebek között az orosz parlament két kamarájának elnöke és több regionális vezető.



A Putyin által bejelentett intézkedések támogatásáról tett bejelentést Gyenyisz Pusilin és Leonyid Paszecsnyik, az Ukrajnától elcsatolt donyecki és luhanszki régió megbízott vezetője is.



Putyin a nap folyamán telefonon beszélt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz és Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel.