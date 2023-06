Puccs

Megvédjük hazánkat az árulással szemben - Putyin

A Wagner katonai magáncég vezetője, Jevgenyij Prigozsin felkelési kísérlete Oroszország és népe elárulásának minősül - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szombat reggel a nemzethez intézett beszédében. Egyúttal fogadkozott, hogy az ország rendvédelmi szervei határozott lépéseket tesznek a rend helyreállítása érdekében.



A televíziós beszédben Putyin felhívást intézett az orosz szolgálat tagjaihoz és azokhoz, "akiket csalással vagy fenyegetéssel belekevertek ebbe a bűnös játszmába", anélkül, hogy konkrétan megnevezte volna Prigozsint.



Megjegyezte, hogy Moszkva történelmi harcot folytat jövőjének megőrzéséért, miközben "visszaveri a nyugati neonácik és uraik agresszióját".



"Népünk életéért és biztonságáért, szuverenitásunkért és függetlenségünkért harcolunk. A jogért, hogy Oroszország legyünk és maradjunk" - mondta az elnök, arra buzdítva polgártársait, hogy egyesítsék erőiket és tegyenek félre minden olyan megosztottságot, amelyet a külföldi ellenfelek kihasználhatnak.



Éppen ezért az egységünket megosztó akciók valójában népünk, harcostársaink hitehagyása... Ez egy hátba szúrás hazánk és népünk ellen.



Ennek fényében az orosz fegyveres erők és más kormányzati szervek megkapták a szükséges parancsokat - mondta Putyin, aki arra is rámutatott, hogy Moszkvában, a Moszkvai területen és számos más területen terrorellenes intézkedéseket vezettek be.



Megjegyezte azt is, hogy "határozott lépéseket fognak tenni a helyzet stabilizálására a dél-oroszországi Rosztov-na-Donban". Korábban a nap folyamán több médium is megosztott olyan felvételeket, amelyeken tankok mozognak a városban, és azonosítatlan katonák járőröznek az utcákon.



Az orosz elnök arra is felszólította a felkelésbe vonulókat, hogy "hozzák meg az egyetlen helyes döntést, és ne vegyenek részt a bűnös akciókban".



Pénteken Prigozsin azzal vádolta az orosz védelmi minisztériumot, hogy halálos rakétacsapást mért a Wagner-csoport egyik táborára, és megtorlást ígért. A minisztérium azonban visszautasította a vádat, "információs provokációnak" minősítve azt.



Az orosz hatóságok később közölték, hogy büntetőeljárást indítottak a Wagner-vezér ellen, mert állítólag fegyveres lázadásra szólított fel.