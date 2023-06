Hollandia

Lemondott a zaklatással vádolt holland oktatási miniszter

Csütörtökön benyújtotta lemondását Dennis Wiersma holland oktatási miniszter, miután munkatársai panaszt tettek ellene fizikai és verbális zaklatás miatt.



A 37 éves politikus, a kormányzó Szabaddemokrata Néppárt tagja, Twitteren közzétett bejegyzésében nehéz döntésnek nevezte lemondását, ugyanakkor elismerte, hogy néha "túl keményen" lépett fel beosztottjaival szemben.



Az elmúlt hónapokban a holland média több panaszról is beszámolt Wiersma ellen, munkatársaival való "agresszív, zsarnoki" bánásmódja miatt. A volt minisztert fizikai és szóbeli megfélemlítéssel vádolták meg már korábban is, és többször ígéretet tett arra, hogy megváltozik.



A politikus tavaly január óta töltötte be tisztségét. Mark Rutte holland kormányfő sajnálatát fejezte ki Wiersma döntése miatt. "A kormány elvesztett valakit, aki szívét-lelkét az oktatásba fektette" - kommentálta a kormányfő a miniszter távozását.