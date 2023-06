Titan

Roncsokat találtak a Titanic közelében az eltűnt merülőhajó utáni kutatás közben

Roncsokat találtak a Titanic közelében az eltűnt Titan merülőhajó utáni kutatás közben - közölte az amerikai parti őrség csütörtökön a Twitteren.



A roncsokat a keresési területen belül fedezték fel egy távvezérlésű víz alatti robot segítségével, és jelenleg is vizsgálják - tette hozzá a parti őrség.



A tájékoztatás nem terjedt ki további részletekre, így arról sem írtak, hogy szerintük a Titanhoz köthetők-e a törmelékek. Az ügyben később sajtótájékoztatót tartanak.



David Mearns, a merülőhajón lévő utasok ismerőse, aki maga is merülési szakértő a BBC brit közszolgálati műsorszolgáltatónak azt mondta, hogy a roncsdarabok között azonosították a Titan egyik talprészét és hátsó borításának egy darabját is.



A Titan vasárnap indult útnak öt emberrel a fedélzetén eredetileg kevesebb mint félnaposra tervezett útjára a Titanic roncsaihoz, mintegy 96 órára elegendő, és feltételezések szerint mostanra elfogyott oxigéntartalékkal.



A turisztikai célokra használt búvárhajón tartózkodott a tulajdonos Oceangate tengeri kutatóvállalat alapítója, egy brit felfedező, egy francia búvár, valamint egy pakisztáni üzletember és fia is.