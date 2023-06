Ukrajnai háború

Több mint 60 milliárd dollár pénzügyi segítséget ígértek Kijevnek a londoni Ukrajna-konferencia résztvevői

Meghaladja a 60 milliárd dollárt az ukrajnai újjáépítésről tartott, csütörtökön véget ért kétnapos londoni konferencián Kijevnek megígért nem katonai jellegű pénzügyi támogatások értéke.



A brit külügyminisztérium csütörtök esti tájékoztatása szerint a nagyszabású rendezvény az egyik legnagyobb ilyen jellegű helyreállítási konferencia volt a második világháború óta.



A konferencián jelen volt mások mellett Rishi Sunak brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Antony Blinken amerikai és Annalena Baerbock német külügyminiszter, valamint a nemzetközi pénzügyi szervezetek képviselői.



A vendéglátó Nagy-Britannia állami garanciát vállalt 3 milliárd dollárnyi, Ukrajnának folyósítandó világbanki hitelre, emellett 240 millió font (csaknem 104 milliárd forint) kétoldalú közvetlen pénzügyi segítséget is bejelentett Ukrajna számára.



A külügyminisztériumi tájékoztatás felidézi, hogy a Világbank becslése szerint az ukrajnai újjáépítési és helyreállítási költségek elérhetik a 411 milliárd dollárt, és ebből már az idén 14 milliárd dollárra van szükség elsődleges fontosságú újjáépítési beruházások formájában.



A londoni konferencia - amelyen 59 ország kormányai, üzleti vállalkozásai és civil szervezetei vettek részt - a brit külügyminisztérium csütörtöki beszámolója szerint hitet tett a korszerű, fenntartható, ellenállóképes ukrán gazdaság felépítése mellett.



A tárca közölte: a Világbank által legsürgősebbnek ítélt 14 milliárd dolláros kezdeti újjáépítési finanszírozás előteremtésében máris jelentős haladást sikerült elérni a hét vezető ipari hatalom csoportja (G7), az Európai Unió és a globális pénzügyi szervezetek vállalásai révén.



A tájékoztatás kiemeli, hogy egyedül az EU által vállalt hozzájárulás - ha az Európai Parlament és a tagállamok vezetői alkotta Európai Tanács is jóváhagyja - 50 milliárd euróig terjedő finanszírozást mozgósít a következő négy évben adományok és hitelek formájában.



Az Egyesült Államok 1,3 milliárd dollár értékű segítséget ígért az ukrán energiaszektor és a kritikus fontosságú infrastrukturális létesítmények korszerűsítésére.



A londoni konferencián 42 országból és 21 gazdasági szektorból csaknem ötszáz magánvállalat is jelen volt; ezek együttes piaci tőkeértéke meghaladja az 5200 milliárd dollárt.



A cégek közül a Google, a Siemens, a Vodafone, a Hitachi, a Virgin-csoport, a Rolls-Royce és a Philips már csatlakozott a konferencián meghirdetett ukrajnai üzleti támogatási csomaghoz.

A feltörekvő európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben életre hívott Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) - Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője - bejelentette, hogy 3-5 milliárd eurós tőkeemelést kér a részvényes országoktól az Ukrajnának nyújtott finanszírozások folytatásához, és a brit kormány már jelezte, hogy támogatja a kezdeményezést.



Az EBRD a várakozások szerint e tőkepótlás négyszeresét tudja majd mozgósítani társfinanszírozási forrásokból ukrajnai beruházásokra a következő években.



A londoni külügyminisztérium csütörtöki tájékoztatásában felidézte, hogy a brit kormány által e héten beterjesztett törvénytervezet alapján Nagy-Britannia mindaddig érvényben tarthatja Oroszországgal szemben elrendelt szankcióit, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt Ukrajnának a háborús károkért.



A tervezett jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy a Nagy-Britanniában zárolt orosz vagyoneszközök tulajdonosai felajánlhassák befagyasztott vagyonukat erre a célra, jóllehet nem számíthatnak az ellenük hozott brit szankciók enyhítésére akkor sem, ha ezt megteszik.