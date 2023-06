Ukrajnai háború

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség: nincs aláaknázva a zaporizzsjai atomerőmű hűtőtava

Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki rendkívüli videoüzenetében jelentette ki, hogy Oroszország valószínűleg terrorcselekményt készül végrehajtani a zaporizzjai atomerőműben. 2023.06.22 19:28 MTI

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) nem talált aknákat a zaporizzsjai atomerőmű hűtőtavánál, amelyekről az ukrán hírszerzés vezetője tett bejelentést, azt viszont megerősíti, hogy az erőművet helyenként aláaknázták - írta közleményében csütörtökön a NAÜ sajtószolgálata.



"A főigazgató látogatásakor a hűtőtavat is megtekintette, aknát viszont ott az ügynökség tagjai nem észleltek. A NAÜ-nek azonban tudomása van arról, hogy korábban aknákat helyeztek el az erőmű mellett, amint arról az ügynökség korábban be is számolt, valamint a nukleáris létesítmény belsejében is bizonyos területeken" - közölte a NAÜ. Hozzátette: utóbbit az erőmű biztonsági szolgálata azzal magyarázta, hogy védelmi céllal telepítették a robbanóanyagokat.



"Az aknák elhelyezkedését úgy értékeljük, hogy noha a robbanószerkezetek jelenléte nem felel meg a biztonsági előírásoknak, a létesítmény alapvető biztonsági funkcióit nem érinti jelentősen" - jelentette ki a közlemény szerint Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója, kiemelve, hogy az ügynökség továbbra is nagy figyelmet szentel ennek a problémának.



Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója csütörtökön a Twitteren azt írta, hogy Oroszország nem képes sokáig ellenőrzése alatt tartani a zaporizzsjai atomerőmű dolgozóinak otthont adó Enerhodar várost, ezért nagyszabású terrortámadást fontolgat a nukleáris létesítménynél. Szerinte Moszka ezzel próbálja meg leállítani az ukrán ellentámadást, és lakatlan ütközőzónát akar létrehozni a következő évekre a térségben, így tűzszünet nélkül teremthet meg egyfajta területi status quót. Szavai szerint ennek a tervnek része, hogy Oroszország Kinzsal rakétákkal fogja megtámadni a Krivij Rih-i gátat. Podoljak kijelentette, hogy épp most zajlik az atomerőmű további aláaknázása, beleértve a hűtőmedencéket is. Szerinte kizárólag a világ reakciójától függ az, hogy a Kreml elszánja-e magát tervének végrehajtására. "Még ma meg kell húzni a világos határvonalat, nyilvánosságra kell hozni a várható következményeket" - hangsúlyozta a tanácsadó.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki rendkívüli videoüzenetében jelentette ki, hogy Oroszország valószínűleg terrorcselekményt készül végrehajtani a zaporizzjai atomerőműben. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke kedden közölte, hogy robbanás vagy baleset veszélye fenyeget a zaporizzsjai atomerőműben, mivel az oroszok aláaknázták a nukleáris létesítmény hűtőrendszerét.