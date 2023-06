Választás

Tizenkettőre bővült a republikánus elnökjelöltségért indulók mezőnye az Egyesült Államokban

Újabb republikánus párti politikus jelentette be indulását csütörtökön az Egyesült Államokban a párt elnökjelölti pozíciójáért vívott versenyben, ezúttal Will Hurd, korábbi kongresszusi képviselő.



A texasi politikus 2021 januárjáig volt a képviselőház tagja, aki hivatalos kampányvideójában az "Amerikai álmot" fenyegető veszélyről beszélt és arról, hogy az ország előtt tornyosuló gazdasági és társadalmi problémákat Joe Biden jelenlegi, demokrata párti elnök nem tudja megoldani, ugyanakkor éles szavakkal bírálta Donald Trump korábbi elnököt is, aki jelenleg ismét a legesélyesebb a párt elnökjelöltségének megszerzésére. Csütörtök reggel egy televízióműsorban saját magát a választási versenyben "sötét lónak" nevezte és Donald Trump elképzeléseitől különböző politikát ígért és sürgetett.



A Republikánus Párt színeiben eddig már tizenketten jelentették be indulásukat az előválasztásokon, amelynek során eldől, hogy ki lesz a demokrata elnök kihívója 2024 novemberében.



Az indulók között van Donald Trump volt elnök, aki a felmérések szerint jelenleg magasan a legnépszerűbb republikánus, 50 százalék feletti támogatottsággal. Ron DeSantis, Florida kormányzója a republikánus választók mintegy 20 százalékának bizalmát élvezi. Rajtuk kívül versenyben van még jóval kisebb támogatottsággal Mike Pence volt alelnök, Nikki Haley, korábbi ENSZ-nagykövet, Asa Hutchinson, volt arkansas-i kormányzó, Chris Christie, korábbi New Jersey-i kormányzó, Doug Burgum, Észak-Dakota kormányzója, Tim Scott szenátor, Vive Ramaswamy vállalkozó, Larry Elder, médiaszemélyiség, és Francis Suarez, Miami polgármestere is.