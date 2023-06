Ukrajnai háború

Zelenszkij: Oroszország terrortámadást készül végrehajtani a zaporizzsjai atomerőműben

Oroszország valószínűleg terrorcselekményt készül végrehajtani a zaporizzjai atomerőműben - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki rendkívüli videoüzenetében.



"Most kaptunk egy jelentést hírszerzésünktől és az Ukrán Biztonsági Szolgálattól (SZBU). A hírszerzés úgy értesült, hogy Oroszország egy terrortámadás végrehajtását fontolgatja a zaporizzsjai atomerőműben, egy sugárkibocsátással járó terrortámadást. Már mindent előkészítettek hozzá" - fogalmazott az államfő. Figyelmeztetett arra, hogy a sugárzás nem ismer államhatárokat, és "csak a szél iránya határozza meg, hogy kit érint".



Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna minden rendelkezésre álló információt és bizonyítékot továbbít európai, amerikai, kínai, brazil, indiai, arab világbeli és afrikai partnereinek. "Soha, sehol nem lenne szabad terrortámadásoknak bekövetkeznie atomerőművekben. Ezúttal nem szabad megtörténnie annak, ami Kahovkánál. A világ megkapta a figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy cselekedhet, és cselekednie is kell" - összegezte az elnök.



Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke kedden közölte, hogy robbanás vagy baleset veszélye fenyeget a zaporizzsjai atomerőműben, mivel az oroszok aláaknázták a nukleáris létesítmény hűtőrendszerét - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda. A hírportál hozzátette, hogy a zaporizzsjai atomerőművet az Oroszország átal Ukrajna ellen indított teljes körű invázió kezdete után nem sokkal, tavaly március elején szállták meg az orosz erők. Tavaly július végén ukrán tisztségviselők arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg nehézfegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat telepített előbb az erőmű 1-es számú energiablokkjába, majd augusztus elején már a 2-es blokkba is. A hírportál szerint arra is bizonyítékok vannak, hogy az oroszok katonai felszereléseket, fegyvereket és robbanóanyagokat tárolnak az erőmű más termelési egységeiben, köztük a gépészeti javítóműhelyekben és a létesítmény tetején.



Idén májusban az ukrán Állami Nukleáris Szabályozó Ügynökség arról számolt be, hogy az orosz megszállók katonai felszereléseket és robbanóanyagokat helyeztek el a zaporizzsjai atomerőmű 4-es számú blokkjának turbinarészlegében is - írta a hírportál.