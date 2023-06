Csalás

Csaknem két évet töltött fizetés nélkül India egyik luxushotelében egy férfi

Egy férfi 603 éjszakát töltött fizetés nélkül az indiai Delhi egyik ötcsillagos hotelében, a rendőrség csalás ügyében indított nyomozást - jelentette csütörtökön a The Guardian című brit napilap.



Sajtóértesülések szerint Ankus Dutta eredetileg egy éjszakára jelentkezett be a Roseate House hotelbe 2019. májusában, ám egészen 2021. január 22-ig ott maradt, 70 ezer fontos (30,2 millió forint) számlát hagyva maga után.



A hotel vezetősége bűnrészesség miatt a létesítmény több alkalmazottja ellen is panaszt tett. A dolgozókat azzal gyanúsítják, hogy kenőpénz ellenében a szálloda belső számítógépes rendszerét is manipulálták.



Az Indian Express című indiai lap úgy tudja, a férfi számlákat hamisított azért, hogy elfedje a fennálló tartozásokat.