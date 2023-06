Baleset

Robbanás történt és tűz ütött ki egy romániai kőolajfinomítóban - videó

Robbanás történt, majd tűz ütött ki a romániai Navodari településen található Petromidia kőolajfinomítóban - közölte a Konstanca megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.



A Dobrudzsában, a Fekete-tenger partján lévő város kőolajfinomítójában előbb robbanást hallottak, majd tűz ütött ki, melyet sűrű sötét füst követett. Ezt a román hírtelevíziók jelentése szerint más tengerparti üdülőtelepekről is látni lehet.



A térség katasztrófavédelmi felügyelősége (ISU) legmagasabb szintű, vörös riasztást adott ki, és mozgósította a közeli megyék - Calarasi, Ialomita és Tulcea - illetékes hatóságait is. A lakosságot a RO-Alert telefonos sürgősségi rendszeren keresztül figyelmeztették a veszélyes füstre.



A helyszínen hírügynökségi jelentések szerint csaknem húsz mentőcsapat dolgozik a lángok megfékezésén, az eddigi információk szerint az összes alkalmazottat sikerült kimenekíteni, áldozatokról nem tudnak. A Digi24 úgy tudja, hogy a robbanás a gázolaj-desztilláló berendezésnél történt.



Mihai Dragan, a környezetvédelmi minisztérium szóvivője közölte, hogy a sűrű füstöt a tenger felé fújja a szél, így a környéken egyelőre nem romlott a levegő minősége.



A hírportál emlékeztetett, hogy a Petromidia Navodari kőolajfinomítónál 2021-ben is történt egy robbanás, melyet tűz követett, az akkori balesetben egy ember meghalt, öt másik pedig megsérült.